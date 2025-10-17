Mundial Sub-17: Brasil receta goleada a la anfitriona del torneo femenino y el mundo habla de una estrella de 16 años

Pero Brasil, que llega a la cita mundialista como vigente subcampeona sudamericana, no sólo destaca por sus delanteras, sino también por sus defensas, gracias al trío que conforman en el eje de la zaga Allyne, Marina y Andreyna.Tres centrales que no sólo se manejan a la perfección defendiendo en espacios abiertos, sino que saben sacar muy bien el balón, como demostró Andreyna en el 1-0, y son un peligró para el rival a balón parado, como dejó claro Alliyne al establecer a los setenta y cinco minutos el definitivo 0-3.