No solo fue perder ante Real Madrid: Barcelona recibe una de las peores noticias sobre una de sus figuras: "Se rompió"

El centrocampista del Barcelona Pedro González, 'Pedri', no se ha entrenado este miércoles en la Ciudad Deportiva Joan Gamper por una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda, según ha informado el club catalán. Aunque los servicios médicos no han precisado el período de baja, se espera que Pedri pueda regresar después de la próxima parada de selecciones, cuando el Barça reprenderá la competición recibiendo el 22 de noviembre al Athletic Club en LaLiga EA Sports.

El canario debía perderse el próximo compromiso liguero del equipo ante el Elche tras ser expulsado en el último Clásico. El duelo ante el cuadro ilicitano será el primero que no jugará desde el 26 de enero de este año. Desde entonces, Pedri, que no sufrió ninguna lesión muscular durante todo el curso pasado, ha completado 49 partidos en 280 días entre el Barcelona y la selección española. Además del centrocampista tinerfeño, tampoco se han ejercitado en las instalaciones de Sant Joan Despí el defensa Pau Cubarsí y el delantero Marcus Rashford, ambos con permiso del club. Si la mala noticia para Hansi Flick es la lesión de Pedri, la buena es que el delantero Robert Lewandowski y el mediapunta Dani Olmo han empezado a hacer parte del trabajo con el grupo. Ambos sufrieron una lesión muscular con sus respectivas selecciones en el anterior parón por los compromisos internacionales y se han perdido los tres últimos partidos con el Barça: ante Girona, Olympiacos y Real Madrid. ​​​​​​​

Lewandowski y Dani Olmo vuelven a los entrenamientos grupales



El delantero Robert Lewandowski y el mediapunta Dani Olmo han regresado este miércoles a los entrenamientos grupales, aunque se desconoce si ambos estarán disponible para el encuentro de este domingo ante el Elche. También se espera que el meta Joan García pueda reintegrarse con normalidad a los entrenamientos del equipo de Hansi Flick, aunque en su caso su vuelta al equipo no parece tan cercana.