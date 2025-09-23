OFICIAL: Barcelona confirma el estadio donde jugará en la Liga Española ¿Qué pasó con el Camp Nou?

Esta preventa se abrirá a las 11.00 horas de este miércoles 24 de septiembre con precios que oscilarán entre los 11 y los 37 euros en función de la localidad. A partir de las 12.00 horas del 25 de septiembre, se activará el proceso de compra directa de entradas para el resto de socios, con un 25 % de descuento, y al público en general.El partido de <b>LaLiga </b>contra la <b>Real Sociedad</b> no será el último que el Barça disputará en el <b>Olímpico de Montjuïc</b>, pues este mismo recinto albergará el miércoles 1 de octubre el debut del conjunto azulgrana como local en la Liga de Campeones ante el PSG.