OFICIAL: Hansi Flick ordenó que se fuera del Barcelona porque no lo necesita y ahora es agente libre

En un breve comunicado, la entidad catalana agradeció<i> "la profesionalidad, el compromiso y la dedicación" </i>del centrocampista, al que deseó<i> "mucha suerte y éxitos en el futuro".</i>Este movimiento ayudó al <b>Barça</b> a inscribir en<b> LaLiga</b> al defensa <b>Gerard Martín</b>, que ya entró en la convocatoria de la tercera jornada para enfrentarse al<b> Rayo Vallecano</b> tras haberse perdido los dos primeros partidos del campeonato.<b>Romeu</b>, formado en las categorías inferiores del<b> Barcelona</b>, pone punto final así a su segunda etapa como azulgrana, club al que regresó en verano de 2023 procedente del<b> Girona,</b> con el que despuntó una temporada antes (2022-2023).