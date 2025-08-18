¡OFICIAL! Xabi Alonso ordenó la sentencia que muchos querían escuchar en el Real Madrid: "Lo necesitamos"

<br />Poco amigo de realizar declaraciones de los colegiados, pese a la línea del club blanco las últimas temporadas,<b> Xabi Alonso</b> deseó hablar poco de ellos y recurrió al técnico del Mallorca, <b>Jagoba Arrasate</b>, en una de las polémicas de la primera jornada.<i>"No me toca a mí comentar lo que pasa en otros partidos. Escuché a Jagoba y lo explicó muy bien"</i>, afirmó respaldando las declaraciones del técnico en las que demandó que en el segundo tanto del Barcelona se parase el juego por un golpe en la cabeza a uno de sus jugadores y ante las indicaciones del cuarto árbitro.<i>"Empezamos la temporada y vamos a ir viendo cómo van las cosas. Ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros, no quiero hablar demasiado de eso"</i>, deseó Alonso, también distante cuando se le preguntó por Lamine Yamal. <i>"No tengo presionómetro, pero ha desarrollado mucho en este poco tiempo que lleva y está siendo un jugador importante para el Barça y la selección. Ya tocará enfrentarse a él".</i>En lo personal, mostró ilusión por su regreso al<b> Bernabéu</b> y el reencuentro con el madridismo, y no lanzó ninguna promesa en número de títulos para su primera temporada al mando del <b>Real Madrid.</b><i>"Suelo ser más de hacer que de decir, prometer antes que hacer en el fútbol no suele funcionar. Estamos trabajando, la gente está con ganas y es un proyecto nuevo, con jugadores y entrenador nuevo que traen esa energía al estadio. Luego hay que merecerlo. Tenemos que empezar un camino para llegar donde queremos en mayo",</i> manifestó.<i>"El recuerdo que tengo del Bernabéu es muy bueno, volví con el Bayern en Champions y la reacción fue buena, percibí el cariño. Ahora el rol es diferente pero estoy expectante, motivado y con ganas de volver a sentir la conexión con la gente que siempre he sentido muy viva. Estoy feliz de volver",</i> sentenció.