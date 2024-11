Se trata del defensor Óscar Mingueza . En el equipo ven como una posibilidad el regreso tras dos años donde Xavi lo echó porque no iba a ser importante.

“Cuando llegó Xavi no encajamos bien; no le debí de gustar o lo que sea. Me dijo que jugaría unos 10 partidos”. Mingueza se fue al Celta a probar suerte a mediados de 2022.

Hay que decir que Mingueza es una de las revelaciones de la Liga Española. Suma dos goles, cinco asistencias y es uno de los titulares del club de Balaídos.