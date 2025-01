“La de hace meses no es roja. Tuve suerte de que el cuarto árbitro estaba cerca y vio la intensidad. Fui a pisar el balón y lo pisé a él, pero no es de roja”, aseguró.

De igual forma recordó un episodio pasado con Vinicius : “La entrada que le hice (en la temporada 2021/22) es roja. Se me va el pie para arriba y es roja clarísima. No hay justificación ninguna, me salvé. Me sigue llegando la foto con la pierna en la rodilla”.



“España no es un país racista, obviamente hay cuatro tontos que están en todos lados. A Vinicius le afecta, obvio, no es agradable. Si voy a África y me llaman blanquito de mierda me afectará... A él le afecta, está muy mal y hay que condenarlo. No creo que provoque para que le insulten. Se equivoca en algunas cosas como hacemos todos, como en la manera de hablarle a los jugadores o a los árbitros, pero no creo que juegue con el tema del racismo”, sentenció el mallorquín.