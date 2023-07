Revés a Pep Guardiola por el fichaje de Gvardiol y los millones que pide el RB Leipzig al Manchester City

El técnico alemán asegura que el defensor esta con ellos y que si el Manchester City de Pep Guardiola lo quiere debe pagar 100 millones de euros.

Las informaciones indican que los ciudadanos han llegado a ofertas hasta 87 millones, pero el Lepzig no tiene la necesidad de venderlo.

“Josko está aquí en Tirol con nosotros. No ha hecho un control médico con el City y no creo que lo haga a nuestras espaldas porque es un profesional total. A Gvardiol le gusta mucho lo que hemos construido. El City ha transmitido que lo quieren y Josko nos ha dicho que le gustaría, y eso está muy bien”, expresó Eberl, que no tiene pelos en la lengua al respecto del tema.