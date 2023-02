Piqué confiesa por qué no felicitó a Messi tras ganar el Mundial con Argentina: “No vi ningún partido...”

Gerard Piqué se puso nuevamente delante de un micrófono y dio sorpresivas declaraciones. El exdefensor concedió una entrevista al famoso tiktoker John Nellis y reveló que no felicitó a Messi por ganar el Mundial de Qatar, aunque no tiene dudas que el argentino es el mejor jugador de todos los tiempos.

Posteriormente, el tiktoker le preguntó si había felicitado a Messi por consagrarse en Qatar-2022. Piqué confesó que no lo hizo, ya que estaba atravesando un momento personal complicado con su retirada en el Barcelona y lidiando por la mediática separación con su expareja.

“No realmente. Mis últimos meses fueron duros y necesitaba desconectar. Me fui de vacaciones por unos días. Incluso no vi ningún partido del Mundial, solo la final y no todo el partido. Necesitaba desconectarme del fútbol”, dijo.