¿Quién es Rio Ngumoha? Liverpool presiona a Arsenal y Tottenham con gol de canterano: así quedó la tabla de la Premier

El vigente campeón de la ‘Premier’ disimuló entonces un partido decepcionante. No sólo por haber malgastado una ventaja tan cómoda, incluso tampoco por estar con un hombre más durante todo el segundo tiempo, sino por su juego de principio a fin, porque jamás dominó ni el fútbol ni el encuentro. No fue más que eficacia en tres remates.En tres instantes se vio en una posición perfecta. Todos más allá de la media hora, inesperados, desde el derechazo que se inventó Gravenberch para el 0-1, en el minuto 35, hasta el perfecto toque de Ekitike, su delantero centro a la espera o no de<b> Isak</b>, a los 23 segundos de la reanudación para el 0-2, pasando por la expulsión de <b>Anthony Gordon.</b>En ese margen, el partido que pertenecía antes al Newcastle, intenso, dominador y sin gol (el equipo de <b>Eddie Howe</b> sí echa de menos de forma evidente a Isak) pasó a poder del <b>Liverpool, </b>que superó un sofoco de media hora: cada vez que controló un balón, había un futbolista del <b>Newcastle </b>al acecho; cada vez que miró hacia adelante, no había espacio para avanzar; cada vez que rebuscó una acción ofensiva, hubo algún jugador local que se cruzó atento, oportuno, para insistir en el jeroglífico para Arne Slot y el vigente campeón.