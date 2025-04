Según informa el medio 365Score el Al Hilal, donde jugó Neymar, está dispuesto a pagar 100 millones de euros por llevárselo, lo que no esperaban era la reacción del ex Leeds United.

El salario iba a ser brutal, decimos iba porque Raphinha ha rechazado la oferta de golpe y ha dejado una respuesta que sorprenderá a más de uno en el FC Barcelona.

"Me informaron sobre la oferta de Arabia Saudí y, sinceramente, me sorprendió mucho porque las cifras eran altísimas. Si me hubieran hecho esta oferta el año pasado, creo que habría ido. En aquel momento estaba destrozado mentalmente y esta oferta habría cambiado mi vida por completo, así como la de mi esposa y mi familia", dijo a TNT Sports Brasil.

Y agregó porque es un dinero que sabe no ganará en Barcelona nunca jamás: "Quien diga lo contrario está mintiendo. Es imposible ver cifras como estas y no pensar que podrían cambiar completamente tu vida", ha añadido un Raphinha que, sin embargo, ahora solo piensa en el fútbol: "Creo que aún tengo mucho que aportar en Europa. Todavía puedo contribuir mucho a los éxitos del Barça y esto me da la oportunidad de continuar representando la selección nacional. Esto ha sido lo que ha hecho que mi mente esté cerrada al dinero y más abierta a mis sueños".