Así se vivió el triunfazo del Barcelona sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España

85’ Koundé no dejó hacer nada hoy a Vinicius. El brasileño estuvo desaparecido todo el encuentro.

62’ Solo la ve pasar el Madrid, que no le encuentra la vuelta para acortar distancias.

64’ Y se fue un opacado Modric para darle lugar a Ceballos. No fue el partido del croata.

66’ El Madrid todavía no registra un tiro al arco. Ter Stegen ha sido prácticamente un espectador más.

58’ No puede salir jugando con claridad el Madrid. El Barcelona aprieta y obliga el error de los blancos.

60’ Se cumple la hora de partido. El equipo de Xavi no le deja muchas opciones al eterno rival.

51’ ¡COUURTOOOIISSSS! Pase de Balde que parte la defensa blanca para Dembélé y el francés no pudo definir ante el arquero. Buen achique para quitarle el tercero al Barcelona.

40’ Ha sido poco o nada lo de Vinicius en esta primera mitad. El brasileño no aparece.

29’ Pelotazo de Rudiger buscando a Vinicius, pero el brasileño no le entendió y recupera el Barcelona.

19’ El Madrid es así. No necesita tener la posesión del partido para hacer daño y muy cerca estuvo Karim.

14’ El equipo azulgrana ya avisó en tres ocasiones y la más clara ha sido esta última. El Madrid todavía no genera peligro.

1’ Parece que se molesta Modric porque debían tener alguna jugada ensayada desde el saque de centro que no ha salido bien.

7’ Pase de Modric que rompía la defensa para Vinicius, pero el brasileño no puede llegar.

- Gana el sorteo el Real Madrid y moverá el balón Benzema.

- Se saludan Ancelotti y Xavi con un gran abrazo.

- Salen ambos equipos al terreno de juego y todo listo en Riad.

- Sergio Alegre, asistente de Xavi, en Movistar+: “Lo de Balde no cambia nada, ya jugamos en El Metropolitano así y será parecido. Esperábamos el once que ha sacado el Madrid y estamos preparados para hacer un partido mejor que el de Liga. Las áreas serán muy importantes, nos está costando cuando no metemos el segundo”.

- Ya estamos solo a diez minutos para que ruede el balón en la final de la Supercopa.