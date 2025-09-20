¡Líder invicto! Real Madrid derrotó al Espanyol con golazos de Militao y Mbappé en el regreso de Bellingham y Camavinga

El equipo blanco abrió el marcador a los 22 minutos con un zapatazo de <b>Militao </b>desde fuera del área que fue imposible de detener para el portero Dmitrovic, que solo voló para la foto. Un tanto que sorprendió a toda la afición local, que enloquecía en las gradas.Cabe mencionar que para este partido, <b>Xabi Alonso</b> presentó variantes. El canterano <b>Gonzalo García</b> fue parte del 11 titular con <b>Vinicius </b>y <b>Mbappé </b>en el ataque. <b>Asensio </b>jugó por el sancionado <b>Huijsen </b>y el argentino <b>Franco Mastantuono</b> volvió a tener minutos.La primera parte terminaba con la mínima ventaja del <b>Real Madrid</b>, pero solo dos minutos después del descanso, <b>Mbappé </b>marcó el segundo de la tarde con otro latigazo fuera del área tras la asistencia de <b>Vinicius</b>.