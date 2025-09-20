Internacionales

¡Líder invicto! Real Madrid derrotó al Espanyol con golazos de Militao y Mbappé en el regreso de Bellingham y Camavinga

El conjunto merengue no suelta el acelerador y se mantiene en lo más alto de la tabla en la Liga Española.

2025-09-20

5 de 5. Real Madrid ha completado el pleno de victorias en este inicio de temporada tras imponerse hoy sobre el Espanyol por 2-0, partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Española.

Tras debutar con triunfo sobre el Marsella en la Champions League, el conjunto merengue regresó al torneol doméstico y disputó su segundo partido consecutivo en el Santiago Bernabéu, donde Eder Militao y Kylian Mbappé marcaron soberbios golazos y el madridismo aplaudió la vuelta de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga.

El equipo blanco abrió el marcador a los 22 minutos con un zapatazo de Militao desde fuera del área que fue imposible de detener para el portero Dmitrovic, que solo voló para la foto. Un tanto que sorprendió a toda la afición local, que enloquecía en las gradas.

Cabe mencionar que para este partido, Xabi Alonso presentó variantes. El canterano Gonzalo García fue parte del 11 titular con Vinicius y Mbappé en el ataque. Asensio jugó por el sancionado Huijsen y el argentino Franco Mastantuono volvió a tener minutos.

La primera parte terminaba con la mínima ventaja del Real Madrid, pero solo dos minutos después del descanso, Mbappé marcó el segundo de la tarde con otro latigazo fuera del área tras la asistencia de Vinicius.

El ariete francés, de 26 años, sigue encendido con siete goles en seis partidos disputados con la zamarra merengue entre todas las competiciones. Por ahora es el Pichihi de LaLiga con cinco dianas y lleva dos en la Champions League.

El partido también sirvió para el regreso de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga. El volante francés tenía cinco meses sin jugar por lesión y el inglés no aparecía desde el Mundial de Clubes tras operarse el hombro derecho.

Cabe recordar que ambos jugadores fueron convocados contra el Marsella, pero no tuvieron minutos y hoy Xabi les dio la oportunidad de volver a pisar el césped del Bernabéu cuando estaba por finalizar el encuentro (89'). Jude ingresó por Mbappé y Camavinga lo hizo por su paisano Tchouaméni.

El marcador no se volvió a mover y de esta manera el Real Madrid sigue liderando la clasificación con 15 unidades. Su próxima cita será el martes cuando visite el campo del Levante, club del hondureño Kervin Arriaga, que más temprano firmó su primer triunfo del torneo tras golear por 0-4 al Girona.

