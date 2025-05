"Ha sido un año difícil para Real Madrid, cuando llegó Mbappé tuvo que cambiar el sistema y yo votaría a Lamine Yamal para Balón de Oro"

“Difícil hablar mejor, la ha preparado muy muy bien, igual que prepara los partidos porque lo ha ganado todo. Siempre ha sido muy inteligente y muy preparado y esta vez ha ganado otro partido. Ha ganado todo por mucho tiempo pero, como siempre en la vida, hay que aceptar los cambios y él lo ha aceptado, está feliz”, citó Capello sobre Ancelotti.

El técnico italiano hizo un análisis de los motivos por los que el Real Madrid ha tenido una de sus peores temporadas de los últimos años: “Ha sido un año difícil porque cuando ha llegado Mbappé hay que cambiar el sistema de juego y lo más difícil han sido las lesiones de todos los defensas. Con un equipo con jugadores tan fuertes delante que algunos no regresan, si no tienes jugadores de valor en defensa es muy difícil de ganar. No tenía equilibro el equipo. La gente dice que hay que tener delantero para ganar pero hay que tener equilibro y no lo tenía”.

Capello señaló a varias de sus estrellas como una de las causas de la mala temporada: “Me ha parecido que con la llegada de Mbappé han tenido competiciones estos tres, una competición física, técnica... no se han ayudado. Mbappé es un gran jugador, pero el equipo necesita equilibrio. A Mbappé le gustaba colocarse donde Vinicius”.

El que fuera entrenador del Real Madrid, como ya ha hecho en varias ocasiones, volvió a definir a su compatriota Carlo Ancelotti como el mejor entrenador de la historia del club: “Los números hablan. Ha tenido un equipo fuerte y ha ganado porque es inteligente, porque sabe manejar el equipo y el vestuario; tiene carisma. Si hablas a los jugadores y no tienes carisma, te oyen un poco y hacen lo que quieren. La inteligencia de los entrenadores es no ser siempre igual, depende del momento”.

Sobre la próxima llegada de Xabi Alonso para sustituir a Ancelotti en el banquillo, dijo que “ha hecho algo buenísimo ganar un título donde siempre gana el Bayern. Pero manejar al Madrid es completamente diferente, otra cosa más difícil”.

Le consultaron si el vestuario del Real Madrid había sido el más difícil en el que había estado en su carrera: “Cuando estaba Ronaldo era muy difícil, cuando se fue, se arreglaron las cosas. Lo importante es ver dónde está el problema y encontrar soluciones. Yo no aparté a Beckham, me pidieron apartarle porque había hecho el contrato con Los Angeles”.

Fabio Capello habló sobre la gran estrella del Barcelona, Lamine Yamal: “Es un jugador que tiene mucha calidad y puede mejorar mucho, pero no le veo la genialidad de un fenómeno. Messi o Maradona hacían cosas que nadie podía pensar, pero en este momento no puedo compararlo con ellos. No hablo de números, hablo de la calidad y de la genialidad. (Cristiano) Ronaldo es un jugador formidable... ¿Y cuántos goles ha metido? Más que todos, pero no puede ser Messi ni Maradona. Yo votaría a Lamine Yamal para el Balón de Oro. Mis votos serían: Vinicius, Mbappé y, primero, Lamine Yamal”.