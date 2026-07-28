Real Madrid receta primera goleada en la era Mourinho 2.0'; fichaje en la grada

El portugués José Mourinho cosechó este martes una nueva victoria con el Real Madrid, que goleó al Leganés, de Segunda División, por 4-1 en un partido de entrenamiento en el estadio Alfredo Di Stéfano que contó con la novedad de Fede Valverde en el césped y la presencia de Denzel Dumfries en la grada. El Real Madrid y el Leganés se vieron las caras en un duelo marcado por las elevadas temperaturas -37 grados- y que estuvo abierto a la prensa hasta el descanso. Mourinho, que durante el calentamiento se acercó a saludar a la prensa, introdujo dos novedades respecto al once que ganó 1-0 al Alcorcón el pasado viernes: Valverde por Cestero y Ciria por Gabri Valero.

El Real Madrid salió de inicio con Lunin; Carreras, Huijsen, Asencio, Arnold; Camavinga, Arda Güler, Valverde, Mastantuono; Ciria y Gonzalo. El Leganés lo hizo con Raúl Fernández; Marvel, Ignasi Miquel, Gueye, Rubén Peña; Ketcha, Zico, Naim, Roberto López, Diawara; y Gothler. Tras un par de acciones a balón parado, una para cada equipo, y algunas dudas iniciales en la zaga pepinera, el Real Madrid encerró al Leganés en su campo y comenzó a llevar peligro a la meta de Fernández. En el minuto 21 de juego, la conexión entre dos mundialistas le bastó a los de Mourinho para abrir el marcador. Güler encontró a Valverde con un gran pase filtrado y el uruguayo cruzó un disparo raso para poner por delante a los blancos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Cuatro minutos más tarde fue Trent quien, con un exquisito balón al espacio, puso en ventaja a Gonzalo, que bajó la pelota con el pecho y definió a las mil maravillas para salvar la salida de Fernández y anotar el segundo.

Mourinho, que abandonaba puntualmente el banquillo para hacer algunas correcciones a los suyos desde la banda, vio desde allí cómo el Leganés recortaba distancias con un golazo de Naim, que culminó una buena transición con un derechazo al palo alejado de Lunin para colocar el 2-1 con el que el partido se fue al intermedio.

En el segundo acto, el Real Madrid abrió brecha con dos tantos prácticamente consecutivos. En el minuto 58, Mastantuono aprovechó un rechace a un disparo de Trent para hacer el tercero y, en el 59, fue Pulido, que entró en el descanso, quien acabó introduciendo la pelota en su propia portería tras un intento de despeje. A veinte minutos para el final, Mourinho dio entrada a los canteranos, que sellaron la segunda victoria de la pretemporada del Real Madrid a la que asistieron desde la grada Emilio Butragueño, los brasileños Militao y Rodrygo, que continúan con sus procesos de recuperación, y el neerlandés Denzel Dumfries, que completó en la sesión matinal su primer entrenamiento con el equipo.