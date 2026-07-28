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Luis Enrique llamó a campeón del Mundo, pero rechazó al PSG para fichar por el Real Madrid

Real Madrid también lo tiene en sus planes y el futbolista rechazó jugar para el PSG de Luis Enrique.

Luis Enrique llamó a campeón del Mundo, pero rechazó al PSG para fichar por el Real Madrid

Luis Enrique lo quería en el PSG, pero todo cambió cuando el Real Madrid entró en converesaciones.
28 de julio de 2026 a las 10:41

El Paris Saint Germain se llevó una gran sorpresa en este mercado de pases al recibir la negativa del mediocampista español Rodri. El entrenador Luis Enrique lo consideraba una pieza clave para cambiar el estilo de su equipo, por lo que su fichaje era una prioridad absoluta para la dirigencia.

Aunque el equipo francés ya cuenta con futbolistas destacados en esa posición como Vitinha, Fabián Ruiz y João Neves, el DT buscaba un perfil distinto para darle más liderazgo a la zona central. Por esa razón, buscaron la manera de convencer al jugador de sumarse a su proyecto deportivo.

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Sin embargo, el intento del PSG salió muy mal desde el primer momento. Cuando la dirigencia parisina llamó directamente al futbolista para presentarle su proyecto y su propuesta económica, el capitán de la selección española ni siquiera quiso escuchar los números del contrato.

La razón de esta firme respuesta es que el jugador tiene muy claro su objetivo y solo quiere jugar en el Real Madrid. Varios medios deportivos en Francia confirmaron que la decisión de Rodri es definitiva y que no existe ninguna posibilidad de que cambie de opinión para ir a París.

Se sabe que el mediocampista ya tiene un acuerdo de palabra con el club español para firmar un contrato de tres a cuatro temporadas. Además, la entidad madrileña estaría dispuesta a pagar alrededor de 60 millones de euros para cerrar el traspaso en los próximos días.

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Esta decisión representa un golpe duro para el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, quien buscaba dar una señal fuerte en el mercado. Mientras tanto, Rodri espera con tranquilidad que se resuelvan los detalles finales entre los clubes para cumplir su deseo de vestir la camiseta del Real Madrid.

Rodri quiere ser jugador del Real Madrid.

Rodri quiere ser jugador del Real Madrid.


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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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