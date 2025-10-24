Real Madrid se hartó de Lamine Yamal y le deja contundente respuesta, esto piensa Mbappé y Vinicius: "Es un mal..."

Horas después de las declaraciones de <b>Lamine Yamal </b>en un encuentro distendido en el que también participaba Gerard Piqué, exjugador del <b>Barcelona</b>, las declaraciones fueron comentadas por los jugadores del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas, según apuntan a<b> EFE</b> fuentes del club blanco.Las palabras de<b> Lamine Yamal </b>han generado "hastío" en la plantilla del <b>Real Madrid</b>, pero no sorprenden a un vestuario en el que hay jugadores, como <b>Dani Carvajal </b>o <b>Dean Huijsen</b>, que son compañeros de la joven estrella del<b> Barcelona</b> en la selección española.Los jugadores del<b> Real Madrid </b>entienden que<b> Lamine Yamal </b>no maneja los códigos más básicos del respeto entre profesionales y le ven como un<b> "mal compañero"</b>, entendiendo que sus palabras son una provocación más de una manera de comportarse que nadie en el Barcelona encuentra la forma de ponerle freno.