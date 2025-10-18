Real Madrid toma decisión final con Mbappé: la convocatoria para el duro regreso a la Liga Española con cinco bajas

Las bajas de <b>Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger y Dani Ceballos,</b> marcan la convocatoria de Xabi Alonso, con sólo cinco defensas y sin lateral derecho, para medirse en la novena jornada de LaLiga al<b> Getafe </b>en el Coliseum, con Franco Mastantuono y Kylian Mbappé recuperados de sus dolencias, y Thiago Pitarch como novedad.Un problema muscular en el sóleo sufrido en el último partido del Real Madrid, ante el Villarreal, dejó a Dean Huijsen fuera de la selección española y le impide estar presente en el regreso de <b>LaLiga</b> en <b>Getafe.</b>