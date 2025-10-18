Real Madrid toma decisión final con Mbappé: la convocatoria para el duro regreso a la Liga Española con cinco bajas

Las bajas de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger y Dani Ceballos, marcan la convocatoria de Xabi Alonso, con sólo cinco defensas y sin lateral derecho, para medirse en la novena jornada de LaLiga al Getafe en el Coliseum, con Franco Mastantuono y Kylian Mbappé recuperados de sus dolencias, y Thiago Pitarch como novedad.

Un problema muscular en el sóleo sufrido en el último partido del Real Madrid, ante el Villarreal, dejó a Dean Huijsen fuera de la selección española y le impide estar presente en el regreso de LaLiga en Getafe.