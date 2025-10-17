Contratiempo para Xabi Alonso: Real Madrid regresa a los trabajos, pero sufre baja de última hora

Contratiempo para Xabi Alonso tras confirmarse que no podrá contrar con uno de sus centrocampistas para el partido del domingo. Dani Ceballos se pierde el encuentro frente al Getafe de la novena jornada de LaLiga debido a una sobrecarga en el isquio izquierdo. Según informaron a EFE fuentes del club, el jugador no estará disponible para dicho compromiso y es duda para el duelo de Champions League ante la Juventus del miércoles.

Sin embargo, hay optimismo en que Ceballos pueda estar disponible para el Clásico ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu del 26 de octubre. El centrocampista, titular en el último partido antes del parón internacional, entrenó con el grupo esta semana pero ha sufrido una molestia muscular que lo convierte en la octava baja de un futbolista del Real Madrid durante esta temporada. Por otro lado, Xabi Alonso sí pudo recibir buenas noticias. Kylian Mbappé siguió con el plan establecido, tras abandonar la concentración de Francia después de recibir un golpe en el tobillo derecho, y entrenó al mismo ritmo que sus compañeros durante la sesión del viernes; confirmando así su disponibilidad para la visita al Getafe.

Además, Vinicius, Militao, Rodrygo (Brasil), Camavinga (Francia), Arda Güler (Turquía) y Brahim (Marruecos), retornaron a la Ciudad Deportiva de Valdebebas tras los compromisos con sus respectivas selecciones. Con todos los internacionales de vuelta, Xabi no pudo contar, además de Dani Ceballos, con Dean Huijsen, tras caer lesionado en el sóleo durante la concentración de la selección española; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold, con sendas lesiones musculares.