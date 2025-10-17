Contratiempo para Xabi Alonso: Real Madrid regresa a los trabajos, pero sufre baja de última hora

Sesión que, según refleja la web del club, comenzó con activaciones individuales en el gimnasio. Ya sobre el césped, los jugadores se dividieron en varios rondos antes de trabajar aspectos tácticos y acciones a balón parado. Para finalizar, completaron ejercicios de ataque-defensa y disparos a portería.El <b>Real Madrid </b>completará el sábado, en horario matutino, su preparación para la visita al <b>Getafe</b>, en un duelo en el que defenderá el liderato de LaLiga, antes de la visita de su principal perseguidor, el <b>Barcelona</b>.