Real Madrid ya sabe los partidos que perderá a Dean Huijsen tras ser expulsado y esto dice el reglamento de la Liga Española

El Comité de Disciplina de la <b>Federación Española de Fútbol (RFEF)</b> impuso un partido de sanción al madridista <b>Dean Huijsen</b> por su expulsión directa en el partido de la cuarta jornada de Liga frente a la Real Sociedad (2-1), y dos al jugador del Oviedo Fede Viñas y al del Espanyol Pere Milla, también expulsados.<b>Huijsen</b> fue expulsado en el minuto 31 por derribar a un adversario, impidiendo una ocasión manifiesta de gol, según recogió en el acta el árbitro Jesús Gil Manzano, y el Comité de Disciplina ha desestimado la petición del Real Madrid de dejar sin efecto la expulsión, a pesar de que ayer el <b>Comité Técnico de Árbitros (CTA) </b>consideró que la sanción más adecuada por la infracción sobre <b>Mikel Oyarzabal </b>habría sido tarjeta amarilla y no roja.