Yamal humilló a Arda Güler: España vapulea a Turquía en las Eliminatorias Mundialistas y se acerca a United 2026

Ya nada pudo hacer en una acción coral de esas que se ponen en las escuelas futbolísticas. Tocando de primeras Pedri, Cucurella, Nico de espaldas, Oyarzabal y Mikel Merino a la red. El abarrotado Büyükşehir Belediy quedaba helado. Ningún rival podría sostenerse en pie ante tal nivel de juego. Los arreones turcos se toparon con Unai, siempre con Yildiz de protagonista y la visión en el pase de un Arda Güler que empequeñeció.Mientras, al recital de Lamine Yamal le faltaba la guinda del gol. Castigaba con velocidad cualquier paso al frente de Turquía. España había sido letal con balón y lo era cuando podía correr al contragolpe. Aunque le costó definirlos. Perdonó la joven estrella solo desde el punto de penalti, al meter abajo el pie en el golpeo al pase de Pedri. Omnipresente. También lo hacía Nico Williams, persistente hasta que protagonizó la única noticia negativa de la noche con un problema muscular. No lo hacía Merino para su doblete en el añadido.Con todo sentenciado, la consigna de De la Fuente fue clara. Quiere un equipo en continuo crecimiento. Prohibido relajarse como en Bulgaria desde la superioridad. Sus jugadores le hicieron caso. Con un escenario distinto, tan valiente Turquía como arriesgada en su paso al frente, fue castigada sin piedad al contragolpe.Ferran Torres, sustituto de Nico, había tenido el cuarto pero Cakir lo había evitado con una estirada abajo. No perdonaba en la segunda, en una contra de manual conducida por Pedri y asistida por Lamine Yamal. Había hambre de más en la sensación en el cuerpo de noche para la historia y el quinto lo ponía Mikel Merino con un gran zurdazo a la escuadra lejano. Su primer triplete como internacional.Nada más superar la hora de partido, Pedri cerró el festival español tras una acción diseñada por Oyarzabal, el 9 que cae e inventa. Atrajo rivales y encontró espacio para poner el gol en bandeja a su compañero. Con todo sentenciado hubo tiempo para el debut de De Frutos, minutos para recuperar identidad de Rodri o confianza en Morata y saborear una dulce sensación de poderío.