Retegui quiere Mundial: así fue el doblete del delantero en la goleada de Italia en las Eliminatorias UEFA

<br /><b>-- Ficha técnica:</b><b>. 5 - Italia: </b>Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco (Cambiaso, m.66); Barella, Tonali (Locatelli, m.76); Politano (Orsolini, m.76), Kean (Esposito, m.84), Zaccagni (Raspadori, m.66); Retegui.<b>. 0 - Estonia: </b>Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi (Tamm, m.80), Kuusk, Saliste; Palumets, Shein (Soomets, m.80); Kristal (Ainsalu, m.61), Kait, Sinyaviskiy (Saarma, m.67); Sappinen (Anier, m.80).<b>Goles: </b>1-0, m.58: Kean; 2-0, m.69: Retegui; 3-0, m.71: Raspadori; 4-0, m.89: Retegui; 5-0, m.92: Bastoni.<b>Árbitro: </b>J. Pinheiro (Portugal). Mostró cartulina amarilla a Bastoni (m.64) por parte de Italia; y a Kristal (m.32), Paskotsi (m.77) por parte de Estonia.<b>Incidencias:</b> encuentro correspondiente a la tercera jornada de clasificación para el Mundial 2026, disputado en el Gewiss Stadium de Bérgamo (norte Italia). Antes del partido, se guardó un minuto de silencio en memoria del diseñador italiano Giorgio Armani, fallecido a los 91 años este jueves.