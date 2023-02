La confesión de Rodrygo sobre el Barcelona y el triste día que vivió en el Mundial: “Estaba todo acordado”

“Creo que cuando estamos allí es la competición más importante, la que todos quieren jugar, la que todos quieren ganar. No se vive tanto eso aquí pero sí que es muy importante, allí tratamos el partido de forma muy seria, jugamos muy bien, lo hemos dado todo en el partido, porque no queríamos perder también. Después, para celebrar creo que lo celebramos tanto como si estuviéramos en América”.

Cerca de ser jugador del Barcelona

“Cuando mi padre me pasó la noticia... yo siempre cuento esta historia. Yo tenía dos camisetas: una del Barça y otra del Real Madrid y tenía que elegir. Fue muy fácil para mí elegir. Pero estaba todo acordado con el Barcelona fue una sorpresa para mí, no esperaba que el Real Madrid viniera. Fue un susto pero luego uno de los momentos más felices de mi vida”.

Copa, más ilusión por un Clásico en semifinales

“Puede ser que sí, pero ya por ser un título que no ganamos en los últimos años, sea contra Barça o contra cualquier equipo, estamos muy motivados y tenemos muchas ganas de ganarla y claro, un Clásico siempre es muy especial, es siempre muy difícil jugar contra el Barça, pero ya pensaremos en eso. Tenemos muchos partidos antes y vamos a intentar ganar todos”.

Remontada en LaLiga

“Siempre es posible, tenemos que creer hasta el final. Creo que, en mi primera temporada, también estábamos muchos puntos atrás de Atlético y luego remontamos. Está muy difícil pero vamos a intentar remontar e intentar ganar todos los partidos que quedan y ver lo que pasa”.

Ancelotti en rueda de prensa: la advertencia para los otros equipos

Dónde le gusta jugar más

“En este, con el 4-2-3-1 y ahí detrás de Karim es la posición que más me gusta y todos saben esto. Yo siempre lo hablo con el míster. Claro que puedo jugar en todas las posiciones, pero ahí es donde me siento más cómodo a la hora de jugar. Contra el Elche hice un partido muy bueno jugando ahí. Empecé por la derecha pero luego durante el partido siempre me venía para el centro y bueno, siempre que estoy ahí puedo ayudar más al equipo”

Ancelotti seleccionador de Brasil

“Mi relación con Ancelotti es muy buena, siempre me ayuda mucho, me pasa muchas instrucciones. He visto que están hablando de esto pero luego han desmentido la noticia. No sé qué pasa, no hablé con él de este tema con él, pero si él va a la Selección, voy a estar muy contento también. Pero no sé, nunca ha habido un seleccionador extranjero, sería una cosa nueva, sería muy bueno porque es un entrenador muy bueno, pero es algo que no sé. No sé qué va a pasar”

Fallo del penalti ante Croacia en el Mundial

“Bueno, intento no recordarlo, pero es imposible. Es un poco triste porque yo venía haciendo un óptimo Mundial, venía jugando muy bien todos los partidos y ahí un penalti cambió un poco eso. Pero claro, hay que seguir, no hay que pensar en eso y hay que seguir haciendo las cosas bien, entrenar más con los penaltis porque sé que pronto volveré a tirar penaltis, porque es una cosa que hago bien y sé que me van a necesitar y tengo que estar listo ahí”.

Eliminatoria ante el Liverpool

“Va a ser muy difícil el partido allí, ya sabemos esto. Siempre jugar contra el Liverpool es difícil sea con afición o sin ella, pero con afición todavía más. Estamos listos, ya lo estamos preparando y esperamos hacer un gran partido”.

Vinicius

“Vinicius es muy tranquilo, está siempre sonriendo como vosotros podéis ver. Sobre este tema, sí que nos molesta un poco, no solo a Vinicius, a todos ahí dentro. Pero sentimos que ya no tenemos más qué hacer, no tenemos más fuerzas. Siempre hablamos y nada cambia. Yo particularmente no sé qué más hacer con este tema. Ya intento no hablar y viendo que otros hablan y nada cambia, yo no voy a hablar”.