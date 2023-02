Ancelotti en rueda de prensa: la advertencia para los otros equipos, nueva baja en el Real Madrid y el reemplazo de Vinicius

El Real Madrid recibe este miércoles al Elche por la liga de España y Carlo Ancelotti concedió una rueda de prensa para repasar la actualidad de su equipo. El DT lanza una advertencia a todos los demás clubes, asegurando que “hasta el último minuto vamos a estar ahí”. También se refirió a la ausencia de Vinicius en los nominados por FIFPRO para el equipo ideal del 2022.

Estado del equipo tras el Mundial de Clubes

“Estamos bien, con buenas sensaciones. Deseando disfrutar con la afición del título”.

Courtois y la ausencia de Vinicius en la lista del FIFRPO

“La lista no la conozco, pero si no está Vini es raro. Es un error, pienso. Esa lista no ha salido bien. Courtois no va a estar mañana, espero que esté para el sábado ante Osasuna. Vuelve Militao, vuelve Lucas... Tenemos la baja de Kroos, que tiene un problema”.