Jugador del PSG revela que fue ‘llamado’ a la muerte, pero que no era su “momento”: “Miré a mi padre, pero él no me hizo caso”

“Después, hablando con amigos que se dedican a la psicología, me hablaron de que no era mi momento. Es el único sueño que yo recuerdo de haber tenido”.

Al despertar, Rico le comentó este sueño a su familia y amigos ya que no dejaba de estar sorprendido por el hecho de que su padre murió hace algunos años y ese momento fue muy vívido para él.

“Recuerdo un sueño en el que veía dos calles y yo iba en una dirección y veía a mi padre en otra calle que iba en dirección contraria. Yo veía a mi padre y lo llamaba, ‘papá papá’, pero él no me echaba cuenta y seguía”.

El futbolista de España se sinceró con DANZ y contó no tiene recuerdo de los cerca de 30 días que pasó en terapia intensiva, a excepción de un sueño que recurrentemente le viene a la mente.

“Gracias a Dios cada día mejor. De momento sigo en Sevilla, aún no tengo el alta médica al 100%. Sigo por el tema de revisiones, para no andar tomando aviones cada vez que tenga que venir a revisiones”, dijo el futbolista que aún no puede realizar la práctica deportiva de manera profesional.

“De momento no puedo, lo tengo limitado a 130 pulsaciones; pero dentro de esa limitación estoy haciendo todo lo posible. Salgo a caminar, hago todo tipo de ejercicios para ir retomando lo que es la fuerza de piernas, corro, trabajos de prevención, y demás. Hago todo lo que puedo, mientras no supere esas 130 pulsaciones que me recomendó el médico”, cerro diciendo Sergio Rico.