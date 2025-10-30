Szczesny señala por qué fue fácil detenerle el penal a Mbappé en el Clásico: "Era bastante obvio"

Además, justo al inicio de la segunda parte, le detuvo un penal al propio <b>Mbappé </b>con una intervención espectacular, que dio vida a los azulgranas para el tramo final.Sin embargo, su equipo no supo aprovechar esto y terminó cayendo, aunque dominó los minutos finales. Una dinámica que ya se ha repetido anteriormente, porque no es nuevo que <b>Szczesny </b>haya parado un penal en partidos donde acaba perdiendo.En una entrevista concedida al canal de YouTube del Barça, el guardameta explica que cuando le atajó un penal a <b>Mbappé</b>, <b>Neymar </b>o <b>Leo Messi</b>, su escuadra siempre es superada por el rival.