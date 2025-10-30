Szczesny señala por qué fue fácil detenerle el penal a Mbappé en el Clásico: "Era bastante obvio"

Szczesny fue el mejor futbolista del Barcelona en el Clásico del Santiago Bernabéu del pasado domingo que se saldó con un triunfo ajustado del Real Madrid (2-1) en la décima jornada del fútbol español. A pesar de la derrota, el portero polaco tuvo una actuación convincente. No pudo hace nada en los dos goles que encajó: el primero es un mano a mano ante Kylian Mbappé y en el segundo Bellingham remata solo dentro del área pequeña.

Además, justo al inicio de la segunda parte, le detuvo un penal al propio Mbappé con una intervención espectacular, que dio vida a los azulgranas para el tramo final. Sin embargo, su equipo no supo aprovechar esto y terminó cayendo, aunque dominó los minutos finales. Una dinámica que ya se ha repetido anteriormente, porque no es nuevo que Szczesny haya parado un penal en partidos donde acaba perdiendo. En una entrevista concedida al canal de YouTube del Barça, el guardameta explica que cuando le atajó un penal a Mbappé, Neymar o Leo Messi, su escuadra siempre es superada por el rival.

"Tanto Messi como Mbappé me han marcado algún gol. Pero también paré un penal a Neymar. Es divertido. En el partido no te das cuenta, no lo piensas tanto. Cuando tenga 50 años o sea abuelo lo pensaré y lo explicaré a mis nietos. Eso sí, les paré un penal a todos en un partido en el que perdimos", cuenta Szczesny. Ahora bien, esto no puede restar mérito a la hazaña del veterano de 35 años, único arquero de la historia que ha sido capaz de detener una pena máxima a estos tres especialistas.

EL PENAL DE MABPPÉ

En la misma charla, el polaco revela las claves de este éxito. "Siempre estudio a los posibles lanzadores del otro equipo, veo los últimos 20 penales de los lanzadores, dónde los tiran, cómo lo hacen en momentos de mucha presión. Intento tener la mayor información posible. Es importante hacer este análisis". También explica por qué fue relativamente fácil detener el penal de Mbappé: "Fue bastante obvio, me marcó el último penal lanzando así. Estaba en un buen momento de confianza, sabía que elegiría el mismo lado. Después tienes que rezar para llegar al balón".