Arsenal tiene sufriendo al Manchester City y Liverpool baja puestos: así va la tabla de posiciones de la Premier League

Ya con 0-1 en el marcador, Anthony Taylor señaló un penalti de Kevin a Bukayo Saka que revocó el VAR tras apreciar que el brasileño había tocado balón antes de derribar al extremo inglés. La tecnología volvió a revisar minutos más tarde un posible agarrón sobre Viktor Gyökeres, pero no intervino para dar una pena máxima que hubiera relajado los últimos minutos del Arsenal.La victoria por la mínima fue suficiente para los de Arteta, que suman una nueva puerta a cero y acercan a Raya al Guante de Oro de la Premier League. El internacional español es primero de esta clasificación igualado a cinco porterías imbatidas con Nick Pope, del Newcastle United.El Arsenal recupera el liderato que le había quitado momentáneamente el Manchester City al ganar al Everton. Los londinenses son primeros con tres puntos de ventaja sobre los de Pep Guardiola y cuatro respecto al Liverpool, que recibe este domingo al Manchester United en Anfield.Aparcada la Premier por ahora, el Arsenal tiene como próximo objetivo el Atlético de Madrid, al que dará la bienvenida este martes en el Emirates Stadium. Ahí, los 'Gunners' tratarán de mantener su impoluto registro en Champions, con seis de seis puntos tras ganar a Athletic Club de Bilbao y a Olympiakos.El Fulham se queda decimocuarto con ocho puntos, tres por encima del descenso que marca en estos momentos el Nottingham Forest.