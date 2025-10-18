Internacionales

Hansi Flick explica su polémico festejo y lo de Araujo jugando en punta: "Antes del cambio, le pregunté si podía..."

El DT azulgrana salió contento tras vencer al Giron en los minutos finales, aunque fue expulsado y luego hizo un corte de mangas.

2025-10-18

Hansi Flick habló en conferencia de prensa del sufrido triunfo del Barcelona sobre Girona (2-1) por la novena jornada de LaLiga, que los coloca como líderes provisionales. El técnico alemán fue expulsado en los últimos minutos del encuentro y dio su versión sobre los cortes de manga cuando Ronald Araujo marcó el gol de la victoria en el 94'.

Flick aclara que su polémica celebración no iba dirigida para el silbante Gil Manzano tras echarlo por doble amarilla y lamenta que no pueda estar para el Clásico contra Real Madrid del próximo domingo.

Ronald Araújo, el salvador: con un gol in extremis, Barcelona gana y se pone líder antes del Clásico contra Real Madrid

Victoria sufrida

"Son tres puntos muy importantes para la confianza en el futuro y en los próximos encuentros. Estoy muy feliz por el equipo".

Cambios

"Llevaban muchos minutos y los necesito frescos para los próximos partidos. Hay que gestionar los minutos, por ejemplo de Pedri. Lo importante es ganar y lo hemos hecho".

Araujo ingresó para jugar de '9'

"Estoy muy feliz por Ronald. Está muy implicado. Le pregunté y me me dijo que podía jugar en esa posición. Lo hemos probado y muy feliz por el jugador, el club y los seguidores. Antes del cambio, le pregunté si podía jugar con él (Lamine Yamal) y me dijo que sí. Juega con el corazón, lo da todo por el equipo".

Cortes de mangas tras el gol de Araujo

"El fútbol son emociones, es la tensión. No eran para nadie, era solo una celebración".

Secuencia de la expulsión y celebración

"Frenkie estaba por ahí y le enseñaron una tarjeta. Mi reacción no iba al árbitro. Y no sé por qué me enseña la segunda. La celebración no iba contra nadie, era por cómo habíamos ganado. Estaba contento. No hago ni haré nada en contra de nadie. Acepto la decisión del árbitro. No iba contra él. Aplaudí para que el equipo reaccionara".

Sensaciones

"A veces las cosas son así. No hemos jugado nuestro mejor fútbol. Pero hemos marcado y nos da confianza".

Se pierde el Clásico

"No es bueno para el equipo que no esté en el banquillo en el próximo Clásico. Y tampoco veo posible recurrir a los dos amarillas".

Gil Manzano

"He intentado hablar con el árbitro y no he podido. Él ha ido por su camino y no he podido. Acepto sus decisiones. Lo que yo he hecho no tenía que ver con él. Si no quiere hablar conmigo no me entristece, lo acepto".

La mala seña de Flick al árbitro tras gol de Araújo, la polémica de la que todo el mundo habla y el golazo que silenció al Barcelona

Queja por las decisiones arbitrales

"El Barça ve la cosas como las ve, tenemos que seguir jugando. Somos líderes y el Real Madrid debe ganar. Veremos qué pasa mañana. No estamos jugando a un buen nivel. Espero que el gol, para todos, nos ayude. Lo necesitábamos".

Lamine Yamal

"Creo que está bien, pero veremos mañana. No me ha dicho nada tras el partido, y eso es bueno. Sólo iba a jugar 60 minutos. No teníamos más opción. Pedri también juega muchos minutos y por esos los cambios de ambos. Son jugadores top. Toni también jugó los primeros 45 minutos. Es bueno también que Fermín haya vuelto. No ha empezado de inicio. Ha sido la estrategia adecuada".


Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
LaLiga
|
Ronald Aráujo
|
Hansi Flick
|
Barcelona
|
Girona
|