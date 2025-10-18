Hansi Flick explica su polémico festejo y lo de Araujo jugando en punta: "Antes del cambio, le pregunté si podía..."

Flick aclara que su polémica celebración no iba dirigida para el silbante Gil Manzano tras echarlo por doble amarilla y lamenta que no pueda estar para el Clásico contra Real Madrid del próximo domingo.

Hansi Flick habló en conferencia de prensa del sufrido triunfo del Barcelona sobre Girona (2-1) por la novena jornada de LaLiga, que los coloca como líderes provisionales. El técnico alemán fue expulsado en los últimos minutos del encuentro y dio su versión sobre los cortes de manga cuando Ronald Araujo marcó el gol de la victoria en el 94'.

Victoria sufrida

"Son tres puntos muy importantes para la confianza en el futuro y en los próximos encuentros. Estoy muy feliz por el equipo".

Cambios

"Llevaban muchos minutos y los necesito frescos para los próximos partidos. Hay que gestionar los minutos, por ejemplo de Pedri. Lo importante es ganar y lo hemos hecho".

Araujo ingresó para jugar de '9'

"Estoy muy feliz por Ronald. Está muy implicado. Le pregunté y me me dijo que podía jugar en esa posición. Lo hemos probado y muy feliz por el jugador, el club y los seguidores. Antes del cambio, le pregunté si podía jugar con él (Lamine Yamal) y me dijo que sí. Juega con el corazón, lo da todo por el equipo".

Cortes de mangas tras el gol de Araujo

"El fútbol son emociones, es la tensión. No eran para nadie, era solo una celebración".

Secuencia de la expulsión y celebración

"Frenkie estaba por ahí y le enseñaron una tarjeta. Mi reacción no iba al árbitro. Y no sé por qué me enseña la segunda. La celebración no iba contra nadie, era por cómo habíamos ganado. Estaba contento. No hago ni haré nada en contra de nadie. Acepto la decisión del árbitro. No iba contra él. Aplaudí para que el equipo reaccionara".

