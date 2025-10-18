Hansi Flick explica su polémico festejo y lo de Araujo jugando en punta: "Antes del cambio, le pregunté si podía..."

<b>Hansi Flick</b> habló en conferencia de prensa del sufrido triunfo del <b>Barcelona </b>sobre <b>Girona </b>(2-1) por la novena jornada de LaLiga, que los coloca como líderes provisionales. El técnico alemán fue expulsado en los últimos minutos del encuentro y dio su versión sobre los cortes de manga cuando<b> Ronald Araujo</b> marcó el gol de la victoria en el 94'.<b>Flick </b>aclara que su polémica celebración no iba dirigida para el silbante <b>Gil Manzano</b> tras echarlo por doble amarilla y lamenta que no pueda estar para el Clásico contra <b>Real Madrid</b> del próximo domingo.