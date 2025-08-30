Manchester United respira y el City lejos del liderato: así marcha la tabla de posiciones de la Premier League

Rúben Amorim salvó la cabeza con polémica, de penalti y sobre la bocina. El Manchester United, que se dejó empatar en dos ocasiones sobre el Burnley, solo encontró el camino hacia la victoria en el minuto 96 gracias a un tanto desde los once metros de Bruno Fernandes.El portugués, que venía de fallar un penalti contra el Fulham, arregló otro desastre en Old Trafford en una semana agitada, con el empate ante los londinenses en Premier League y la eliminación en Copa de la Liga contra el Grimsby Town, de League Two.