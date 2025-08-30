Manchester United respira y el City lejos del liderato: así marcha la tabla de posiciones de la Premier League

El portugués, que venía de fallar un penalti contra el Fulham, arregló otro desastre en Old Trafford en una semana agitada, con el empate ante los londinenses en Premier League y la eliminación en Copa de la Liga contra el Grimsby Town, de League Two.

Rúben Amorim salvó la cabeza con polémica, de penalti y sobre la bocina. El Manchester United, que se dejó empatar en dos ocasiones sobre el Burnley, solo encontró el camino hacia la victoria en el minuto 96 gracias a un tanto desde los once metros de Bruno Fernandes.

Pese a que a priori era un partido para recuperar sensaciones y conseguir el primer triunfo de esta liga, el United, como suele acostumbrar, encontró la forma de meterse continuamente en problemas.

Los 'Diablos Rojos', que comenzaron bien, encontrando espacios y con ocasiones en los pies de Bryan Mbeumo, se adelantaron con una jugada rocambolesca en la que Casemiro conectó un cabezazo al larguero, el rebote le dio a Cullen y este envió el balón hacia su portería. Martin Dubravka, un ex del United, intentó sacarla antes de que cruzara la línea, pero el árbitro miró a su reloj y concedió el tanto.

La mala noticia fue la lesión de Matheus Cunha, que no duró ni media hora sobre el campo, pero el United consiguió llegar con el empate hasta el descanso. Lo cierto es que deberían haber matado el partido, sobre todo en un contraataque en el que Amad Diallo falló una muy clara con el portero vencido, pero el United se dejó los deberes sin hacer y lo pagó en la segunda parte en nueve minutos locos.

Primero Lyle Foster remató completamente solo entre seis defensas del United para poner el 1-1. Nada más sacar de centro, en apenas 15 segundos, Mbeumo marcó a placer tras un jugadón de Diogo Dalot por la banda. 2-1.

Y para completar la montaña rusa, ocho minutos después Jaidon Anthony devolvió la igualdad al cazar un pobre rechace de Bayindir, que volvió a ser titular por delante de André Onana.

Los de Rúben Amorim habían perdonado y lo estaban pagando, hasta que el propio Anthony les dio vida en el minuto 93, cuando agarró a Diallo para evitar que se metiera dentro del área. Sam Barrott en principio no pitó el penalti, pero cambió de idea cuando le llamó el VAR y tras varios minutos de incertidumbre señaló la pena máxima.