La Portugal de Cristiano sigue invicta y la España de Yamal escala: así quedan las tablas de la UEFA Nations League

LUNES 14 DE OCTUBRE (TODOS A LAS 12:45 P.M, HORA DE HONDURAS)

Bosnia vs Hungría (Grupo A 3)

Italia vs Israel (Grupo A 2)

Alemania vs Países Bajos (Grupo A 3)

Bélgica vs Francia (Grupo A 2)

MARTES 15 DE OCTUBRE (TODOS A LAS 12:45 P.M, HORA DE HONDURAS)



España vs Serbia (Grupo A4)

Escocia vs Portugal (Grupo A1)

Suiza vs Dinamarca (Grupo A4)

Polonia vs Croacia (Grupo A1)