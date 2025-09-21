Nadie alcanza al Liverpool: así queda la tabla de posiciones de la Premier League tras el empate entre Arsenal y Manchester City

Un golazo de Martinelli en el tiempo añadido castigó la racanería del Manchester City, que se adelantó a los diez minutos por medio de Erling Haaland y se metió atrás, acumulando defensas y jugando al contraataque, sin el premio del triunfo (1-1). El brasileño, con una genialidad de vaselina sobre Gianluigi Donnarumma en el último instante, niveló un partido extraño en el Emirates Stadium, porque Pep Guardiola se tornó en pragmático, recordando al que ganó el triplete, para intentar guardar un partido que comenzó roto con un gran gol de Haaland al contraataque.

El noruego dibujó una contra de espaldas a la portería, recibiendo, parando y descargando antes de salir a la carrera y dejar atrás a un Gabriel que se desgañitaba en lugar de atrapar al delantero, que llegó ante David Raya e hizo lo que mejor hace: marcar.

Con este resultado, el que más festeja es el Liverpool que sigue sin perder y acumula 15 puntos en lo alto de la tabla de posiciones. Le sigue el equipo de Mikel Arteta con 10 unidades, mismos que el Tottenham y el Bournemouth. En el quinto lugar esta el Crystal Palace con 9, Chelsea, Sunderland y Fulham son sextos, séptimos y octavos lugares, respectivamente, con 8 puntos. Manchester City desperdició una oportunidad de escalar y se queedó en el puesto 9° con 7 unidades. Su próximo partido es ante el Burnley por la fecha 6 de la Premier League.