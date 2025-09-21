Nadie alcanza al Liverpool: así queda la tabla de posiciones de la Premier League tras el empate entre Arsenal y Manchester City

Con este resultado, el que más festeja es el Liverpool que sigue sin perder y acumula 15 puntos en lo alto de la tabla de posiciones. Le sigue el equipo de Mikel Arteta con 10 unidades, mismos que el Tottenham y el Bournemouth.En el quinto lugar esta el Crystal Palace con 9, Chelsea, Sunderland y Fulham son sextos, séptimos y octavos lugares, respectivamente, con 8 puntos.Manchester City desperdició una oportunidad de escalar y se queedó en el puesto 9° con 7 unidades. Su próximo partido es ante el Burnley por la fecha 6 de la Premier League.