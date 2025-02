Vínicius le mete presión al Real Madrid y se reúne con equipo grande de Europa: el millonario contrato para el brasileño

Según informó el periodista Sacha Tavolieri , el entorno de Vinícius ya ha abierto conversaciones informales con el PSG , lo que ha generado especulaciones sobre un posible traspaso. Este movimiento se produce en un momento clave, ya que el delantero se encuentra en medio de una disputa económica con el Real Madrid , que aún no ha garantizado una mejora salarial que lo posicione entre los jugadores mejor pagados del mundo.

Actualmente, Vinícius percibe alrededor de 15 millones de euros netos al año, un salario que incluye ciertos bonos, como el obtenido por ganar el premio The Best de la FIFA. Sin embargo, el futbolista y su representación esperan una mejora significativa, algo que no ha sido ofrecido por el club madrileño, lo que ha abierto la puerta a los rumores de su salida.

El PSG, por su parte, sigue muy de cerca la situación de Vinícius, y podría aprovechar cualquier oportunidad para ficharlo si el Real Madrid no cumple con sus exigencias salariales. El equipo parisino, conocido por ofrecer contratos millonarios, estaría dispuesto a entrar en la puja por el brasileño, especialmente tras la salida de Kylian Mbappé, lo que dejó un vacío en su plantilla de jugadores de alto calibre.