Filosofía de vida

"Ya he logrado mucho, pero mis sueños están lejos de terminar. Quiero ganar más trofeos con mi club, ganar las competiciones más importantes con la selección y seguir inspirando a la próxima generación a creer en sí misma. Mi mayor sueño es dejar un legado que vaya más allá del fútbol, especialmente con todo el trabajo que estoy haciendo a través de mi fundación para mejorar el sistema educativo en Brasil".

Modelo a seguir

"Me tomo muy en serio la responsabilidad de ser un 'role model'. Ser un modelo a seguir se trata de dar el ejemplo correcto. Trato de mantenerme enfocado, ser humilde y recordar de dónde vengo. Al final, quiero mostrarle a la gente que, con trabajo duro y respeto, todo es posible".

Presión que lo rodea

"Definitivamente pasando tiempo de calidad con la familia o amigos, eso me da la paz que necesito para concentrarme. Estar simplemente con las personas que me conocen mejor, que me mantienen con los pies en la tierra, ayuda a despejar mi mente y recargar mi energía. Ni siquiera necesitamos hablar de fútbol, se trata más de reír, relajarnos y sentir ese amor y apoyo. Eso es lo que me ayuda a entrar a un gran partido sintiéndome tranquilo, confiado y listo para darlo todo".