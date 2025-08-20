Xabi Alonso lo borró del Real Madrid y toma una decisión que puede sentenciar su futuro en España

Alonso sigue sin recuperar a ninguno de sus cuatro lesionados. Ya efectúan carrera continua sobre césped e inician el regreso al trabajo de campo <b>Ferland Mendy y Endrick</b>; Jude Bellingham prosigue con su plan de recuperación en el gimnasio tras ser operado del hombro izquierdo y Eduardo Camavinga intenta recortar los plazos tras sufrir un esguince de tobillo hace diez días.El <b>Real Madrid</b> tendrá un día de descanso, el jueves, y desde el viernes a puerta cerrada en su ciudad deportiva, el técnico merengue juntará a todos sus jugadores disponibles para comenzar a preparar los detalles tácticos de la visita al Real Oviedo.