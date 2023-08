Xavi explota contra el arbitraje tras empatar ante Getafe: “La mano es inventada; si este es el producto Liga, es una vergüenza”

Xavi Hernández , entrenador azulgrana, acabó muy enfadado con el tipo de juego de los locales que no ha sido parado por el árbitro. Pero recalcó que al Getafe le permitía cosas y a ellos no. Xavi se fue expulsado por protestar.

-PALABRAS DE XAVI-

Expulsión propia

”Le he dicho que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotros, no. Por eso me ha expulsado. El otro día tuvimos una reunión con los árbitros y el primer cambio en la norma nos dijeron que iba a ser que entenderían más a los entrenadores. No tiene importancia mi expulsión. Importa lo que pasó en el terreno de juego. Lo intentamos de todas maneras, pero no hemos podido. Creo que merecimos ganar, pero no ha sido suficiente. Una pena. La responsabilidad la tiene el árbitro. No controla el partido, se le va de las manos”.

El desarrollo de juego del árbitro

”El árbitro lo permite. No hay otra. Lo he comentado y me expulsan por eso. Si vendemos LaLiga y tenemos esto... no es positivo para nadie”.

La expulsión de Raphinha

”Lo de Raphinha es un cúmulo de cosas. Dejan jugar, a ellos le permite cosas y a nosotros. no. El año pasado empezamos igual y acabamos bien”.