La frase de Xavi sobre Pedri tras marcar un golazo en la Europa League y revela qué le dijo a sus jugadores para la remontada

Xavi Hernández felicitó a sus jugadores por la remontada ante Galatasaray para sellar el pase a cuartos de la Europa League. El DT del Barcelona destacó el gran esfuerzo de su equipo, el golazo de Pedri y se refirió al Clásico de este domingo contra el Real Madrid.

Barcelona eliminó al Galatasaray antes de enfrentar al Real Madrid

Triunfazo

“Creo que hemos hecho un gran partido. Hemos jugado con personalidad. Hemos sabido atacar. Hemos tenido paciencia. Hemos remontado en un campo difícil. Ellos han defendido bien. Seguían al hombre. Lo hemos hecho mejor que en la ida. Es un equipo señor. Han jugado muy bien. Hemos entendido muy bien que un central tenía que dividir. Estoy muy muy feliz por los jugadores, por el trabajo, el esfuerzo... La victoria es merecida. El resultado es corto. Hemos sido mejores en los dos partidos”.

Pedri

“Ha hecho dos regates. Es un golazo. Capaz de esto y mucho más. 19 años. Un privilegio. Es un gol de una belleza espectacular, sublime. Marca la diferencia. Hoy se iba del contrario, con control orientado. Genera incluso con marcaje individual, eso ya lo dice todo. Hay que ser más responsable con pelota. No quiero comparaciones con nadie. Es brutal”.

Favoritos en la Europa League

“No me veo favorito. No conocemos a los rivales y ellos sí a nosotros. No tenemos la experiencia de jugarla. Pero nos tenemos que ilusionar. La gente lo considera la segunda división de Europa, para nada. Hay equipazos. Es un punto de inflexión en el proyecto. Estamos en cuartos, pero veo más favorito al Sevilla, conoce la competición y la ha ganado los últimos años”.