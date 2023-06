Xavi mencionó al jugador más perseverante que ha conocido: “15 años marcó diferencias en el Barca; él es un ejemplo ”

“El Barça es algo más. La exigencia de ‘Can Barça’ no es solo ganar, tienes que ganar y convencer. No vale el 9, tienes que apuntar al 10 y la exigencia es tremenda”, dijo Xavi.

Luego, continuó: “Diría que es el 80 la mentalidad de decir: ‘quiero triunfar en este club’. Tienes el ejemplo de Puyol, estabas en el Barça B y veías los 20 que había y decías ‘este no puede jugar en el primer equipo del Barça. Y jugó, y capitán. Y 15 años en el Barça marcando diferencias. Y siendo un ejemplo. ¿Por qué? Por mentalidad”.

“El 30% es innato, luego es la mentalidad, el esfuerzo, el sacrificio... es el decir ‘yo quiero ser jugador del Barça’. He visto futbolistas de un nivel extraordinario, pero no han tenido la mentalidad ni la constancia ni la perseverancia ni la actitud... y eso es más del 70%”, empezó diciendo.

ELOGIOS A MESSI

“Leo come aparte, con la idea de jugar cerrados atrás o a la derecha o a la izquierda... ese come a parte. Pero Iniesta y yo, y yo sobre todo yo, no estoy por mis cualidades innatas ni individuales sino por la idea de juego, por la filosofía de juego”.

“Yo, a nivel individual, era muy poca cosa jugando al fútbol, si algo fui fue por la idea. Si no viene Cruyff a implantar una idea, yo igual no hubiera jugado. Si hubiéramos jugado al fútbol directo o al segundo balón, pues fíjate...”, concluyó el entrenador del Barcelona.