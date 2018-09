Rambo: "Pinto fracasó porque tuvo futbolistas que no sabían jugar al fútbol"

Rambo de León (Puerto Cortés, 39 años) es de los pocos futbolistas de la generación 1996 que se encuentra activo. Como referente que fue en la Selección de Honduras, cuenta las razones por las que Honduras ha fracasado últimamente.

En declaraciones al programa de ESPN, Jorge Ramos y su banda, Julio habló del entrenador Jorge Luis Pinto y los federativos hondureños. Además explica porque en Honduras se sorprenden al verlo jugando en primera división a sus 39 primaveras.

Leer: DIEGO VÁZQUEZ PIDE UNA OPORTUNIDAD EN LA BICOLOR

LA EDAD QUE TIENE: "Aquí en Honduras se pueden extrañar por estar jugando a esta edad, en otros países es normal por el rendimiento que uno muestro. En otros países no miran la edad y que estás rindiendo. Pienso que en Italia tiene a cuatro jugadores importantes de hasta 37 años que dan escuela y van a seguir ganando".

SELECCIÓN DE HONDURAS: "Le hace falta esa garra catracha que nosotros teníamos cuando estuvimos allí. En los últimos dos procesos no me dieron la oportunidad por la mentalidad de algunos directivos que la tienen muy baja, porque la palabra proceso significa mantener la veteranía en los proyectos y eso se perdió".

JÓVENES TALENTOS: "Hubo muchos jóvenes en el proceso. Como dice un dicho, los jóvenes pueden ganar partidos pero nosotros los veteranos ganamos campeonatos que es muy diferente, así como clasificaciones a los mundiales. De nada sirve que tengas talento si no pones la pasión, esa garra que no solo cuatro, sino los 18"

MENTALIDAD DEL HONDUREÑO: "Jugar en el estadio Olímpico es fabuloso, no digamos ir al estadio Azteca, eso es estimulante jugar con 90 mil personas. Pienso que los chicos no se ilusionan con eso, es lindo jugar a estadio lleno”.

EL NUEVO ENTRENADOR DE LA H: "Pienso que el entrenador que venga tiene que devolverle esa alegría al fútbol hondureño. Pinto fracasó porque no tuvieron los futbolistas que sabían jugar al fútbol, algunos lo hacían solo por jugar. Cuando la papa estaba caliente allí no la quería agarrar nadie y se notaba que algunos no la agarraba y es difícil así".