Entre Argentina y Honduras saldría el otro amistoso de Perú

Pese a que la Fenafuth ha hecho oficial el juego de preparación ante Perú el próximo 16 de noviembre, los sudamericanos todavía lo tienen en el aire y están a la espera si es ante Honduras o Argentina.

Según informa el diario Líbero, 'La Blanquirroja' solo tiene en lista el partido ante Costa Rica y el otro se definirá en los próximos días.

Y es que Perú podría jugar ante la 'albiceleste', ya que el estrenador Ricardo Gareca ha pedido llevar un rival de peso a Lima, para jugar en el estadio Nacional.

Pero todo se complica, ya que Argentina está dispuesta a realizar este partido, pero quieren que sea en Buenos Aires y no en Lima.

Debido a eso habló Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana. "Uno no siempre puede encontrar rivales de la categoría de Alemania y Holanda. No nos sonrojemos si jugamos con Honduras o Costa Rica, no seamos presumidos".

Perú ya tiene confirmado los amistosos del 12 de octubre frente a Chile y el 16 ante Estados Unidos, ambos en el Hard Rock Stadium.