Carlos Tábora, DT de la Sub-20 se pelea defendiendo a sus jugadores

Las críticas que hizo el expreparador de porteros del Marathón, Carlos Padilla, al trabajo que hizo la Selección que clasificó al Mundial de Polonia donde usó la palabra mediocre en un comentario de redes sociales donde el profesor Tábora se enfureció pero con altura les contestó.

En los comentarios intervino Wilmer Cruz hijo, pero el profesor Tábora se llevó de encuentro a su padre, Wilmer "El Pájaro" Cruz y le sacó los fracasos que ha tenido en Honduras. La pelea estuvo muy caliente.

Los mensajes que se cruzaron los entrenadores en redes sociales.

AQUÍ LOS FRAGMENTOS DE LA DISCUSIÓN:

Carlos Padilla: Bueno y nos preguntamos porque somos mediocres, dicen que hay que celebrar la clasificación. ¡Por Dios y así queremos competir y trascender....! MEDIOCRIDAD. Buscá ser campeón... sino cuándo vas a competir....

Wilmer Cruz (hijo): Muy de acuerdo con usted Profe... Clasificamos solo porque a Costa Rica le anotaron más goles que a nosotros, por eso a los mundiales sólo van a pasear...

Carlos Padilla: Hay que inculcarles a correr ese cuarto de milla, sobrepasar los límites, a ellos que son jóvenes, a mí siempre me decían; sos muy chaparro, de portero no vas a lograr nada. En México lo dije en una entrevista; mi estatura no será impedimento para que no logre mi sueño... que me detuvo una fractura en mi pie ... Si no allá estuviera.

Carlos Tábora: Disculpen que entre en el debate con ustedes pero lo hago porque les conozco, al profe Padilla decirle como se considera después de perder finales en segunda división. No sé que término usted aplicaría, y al profe Wilmer perdió una final llamándole vagos a sus Jugadores. Nosotros clasificamos a otra copa del mundo en la categoría con jugadores que apenas le dan minutos en la liga, pero intentamos hacer las cosas de forma profesional, el término que han utilizado es fuerte por su connotación negativa si es hacia mi persona puedo ser tolerante pero si es hacia los jugadores son aberrantes, las limitaciones son elementos con los que te toca establecer estrategias de juego pero las bases de juego son las que se utilizan para competir y definir posiciones para un objetivo, espero la fórmula de ustedes para mejorar lo que hoy estos muchachos han logrado.