Jorge Salomón: "En la comisión está la información de Almirón"

El presente mes será clave en la Selección de Honduras, pues se terminará de definir el tema del nuevo técnico de la Bicolor mayor. Desde noviembre del 2017, Jorge Luis Pinto dejó de ser el mandamás de la H y durante el 2018 se tuvo a dos técnicos interinos: Carlos Tábora y Jorge Jiménez.

En conversación con DIEZ, Jorge Salomón mencionó que están en el proceso final de la escogencia. “Nos estamos reintegrando con la gente de la comisión y estamos en la última etapa, al cierre y en estas próximas semanas se estará definiendo para nombrarlo entre los últimos días de enero y primeros de febrero”, comenzó diciendo.

En cuanto a la designación de Alexis Mendoza como estratega del Sporting Cristal de Perú, el presidente de la Federación aseguró que era algo que se veía venir, pues cada persona estudia sus opciones.

“Es parte de esto y todo mundo tiene que irse readecuando, el proceso continúa y si Dios quiere en 30 días estará definido. Lo que pasa es que entran y salen, han entrado opciones y nos vamos a reunir con la comisión para entrar al proceso final”.

Sobre la posibilidad que el argentino Jorge Almirón sea el nuevo técnico de la selección, Salomón afirmó: “Cuando nos reunamos con la comisión se va a valorar el tema, veremos si él entra en los finalistas. En esta semana y la otra nos vamos a reunir para ir definiendo algunas cosas. Lo conocemos y sabemos de su continuidad y su trabajo, de todo lo que ha hecho en Argentina, claro que tenemos la mejor impresión de él”.

Asimismo, el jerarca aseguró que la Comisión de Selecciones tiene el CV del técnico de San Lorenzo y de momento, él no ha negociado con el mandamás.

“Yo personalmente no lo tengo, pero sé que ya lo tienen los miembros de la comisión y ahí lo veremos y lo discutiremos. Ya estamos en la última etapa del proceso y ya pronto tendremos eso, yo personalmente no he hablado con él aunque en la comisión sí está la información de él”, cerró.

PANORAMA DEL ARGENTINO EN SAN LORENZO

DIEZ pudo contactar a periodistas argentinos que cubren a San Lorenzo y se ha conocido que Almirón solo podría salir del club si la directiva no le cumple con los fichajes de tres o cuatro jugadores para competir en Copa Libertadores.

Almirón ya dejó entrever que no se siente a gusto con el plantel que tiene y no descartaría una nueva posibilidad. Asimismo, Diez conoció que el salario de él en San Loreno no sobrepasa los 60 mil dólares mensuales.

En Argentina, el periodista Pablo Silva informó en su twitter que charló con Almirón sobre la posibilidad de Honduras y que él respondió: “Nadie de la Federación de Honduras me ha buscado ni a mí, ni a mi representante”.

Almirón se encuentra en Brasil con San Lorenzo haciendo pretemporada y es junto a Fabián Coito, los dos candidatos que maneja la Fenafuth para tomar a la Selección Nacional de cara al proceso a Qatar 2022.