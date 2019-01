Fabián Coito sobre Honduras: "Me sorprendió cuando me contactaron y me entusiasmó"

Seguir a @Giancarlo_casta

El técnico uruguayo Fabián Coito Machado, candidato número uno para tomar las riendas de la selección de Honduras rumbo al Mundial de Catar 2022, ha aceptado que ha tenido pláticas con la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras.

Tal y como lo adelantó DIEZ, Coito fue contactado por la Fenafuth para hablarle por del proyecto de la Bicolor tras la salida de Jorge Luis Pinto y se perfila para ser el que intente llevar a la 'H' a su cuarto Mundial.

Pero, Coito empezó hablando de su paso por Honduras en 1994 cuando jugó para el Olimpia, en que dejó demostrado que recuerda muchas cosas.

"Tengo bonitos recuerdos cuando pasé por el Olimpia, todavía recuerdo a los compañeros". ¿A quiénes? "Cristian Santamaría, Norberto Martínez, Wilmer Velásquez, los hermanos Espinoza, Marlon Hernández, Dolmo Flores, Nerlin Membreño", empezó diciendo Coito para el programa televisivo Cinco Deportivo.

Llegó el momento de hablar de sus contactos con dirigentes de la Fenafuth y de cómo tomó la noticia cuando le hablaron de este nuevo reto.

"Sinceramente me sorprendió gratamente cuando me contactaron, me entusiasmó mucho, pero ahora yo tengo el sudamericano sub-20 del cual nos venimos preparando hace tiempo, interrumpimos ese contacto para yo dedicarme de lleno como corresponde a esta actividad que tengo ahora, después veremos cómo sigue todo", comentó Fabián.

¿Le gustaría dirigir a Honduras?

"Por supuesto, por eso digo que me sorprendió cuando me contactaron, por el reconocimiento, también me gustó, quiere decir que algo quedó cuando yo estuve ahí, es un crecimiento para cualquier entrenador tener esa posibilidad ¿A quién no le gustaría dirigir una selección nacional?", expresó.

Y cerró con un mensaje. "El tiempo dirá si nos podemos vernos pronto, fue un reconocimiento que se hayan acordado de mí y por supuesto sería un placer de poder trabajar".

Fabián Coito viaja este lunes a Chile para el torneo Sudamericano sub-20 con la selección de Uruguay que inicia el 17 de enero y finaliza el 10 de febrero. Debutan ante Perú el viernes.