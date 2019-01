Héctor Vargas, dispuesto a formar dupla con Diego Vázquez en la Selección de Honduras

La Fenafuth anunciará al nuevo técnico de la Selección de Honduras en febrero. Fabián Coito sería el elegido para asumir el mando en el camino a Qatar 2022 y el argentino Héctor Vargas no considera acertada esta decisión.

Selección de Honduras jugará amistoso en marco contra Ecuador

"La única referencia que tengo de él es la periodística y que jugó en Honduras. Inició en fútbol menor en Uruguay. Yo digo que si no viene un extranjero de reconocida capacidad como venía Pinto por lo del Mundial, porque venir de dos períodos con colombianos que les había ido bien y buscar el tercero no estaba mal. Pero acá va a venir alguien que no dirigió por mucho tiempo en primera, ojalá resulte por el bien del fútbol hondureño. Pero me parece que quienes están decidiendo esa posibilidad es gente que no tiene mucho conocimiento", dijo en entrevista al programa Sin Anestesia.

Y continuó: "Yo la otra vez lo dije, que tendrían que llamar a Primitivo, a Nahún, a hondureños con conocimiento como Rolin Peña, Osman Madrid, acostumbrados a tomar decisiones, que elijan un técnico. Analizar propuestas, porque qué va a venir un gerente de un banco con otro que es licenciado en muchas cosas, pero menos en fútbol, a decir quién es buen técnico o malo. Eligen el currículo, como lo de Pinto. Pero ahora cuando no hay currículo deben decidir por capacidad, por estructura, decisión de manejo de grupo, lo menos que puede tener Coito es eso porque nunca dirigió mucho tiempo a jugadores que ya tienen su maña, que es difícil convencerlos que en selección deben lograr cosas".

Dispuesto a formar dupla con Diego Vázquez en la Bicolor

Vargas criticó a los directivos de la Federación de Honduras por no tomar en cuenta a su persona como a Diego Vázquez (DT del Motagua) entre los candidatos, pese a ser los más ganadores en este momento en Liga Nacional.

"Me preguntaban ya días y dije que no voy a tolerar que alguien que está al frente de la Federación juzgue a los dos técnicos más exitosos que tiene el fútbol de Honduras. De los últimos diez campeonatos hemos ganado ocho, algo haremos bien en el fútbol que él preside. Si nos descarta por incapacidad, está avalando que el fútbol de Honduras no existe".

¿Harías una dupla con Diego? Le consultó Carlos Prono y comenzó titubeante. "Con Diego (Vázquez) tenemos diferencias de fútbol, más allá de la discusión mediática hemos cenado juntos con los embajadores. No sé si la dupla podría funcionar, porque él tiene su idea e imagino que llevaría su gente".

¿Sí o no? Le repreguntaron y no vaciló. "Yo creo que sí, si esto es por el beneficio del fútbol hondureño lo haría, no tengo ningún problema".