José Valladares: “Porque ahora no clasifiqué, no vamos a decir que soy fracasado”

A cuatro días de la eliminación en el Premundial Sub-17, José Valladares dio su punto de visto sobre lo sucedido en Estados Unidos.

El DT del combinado nacional aceptó que Haití estaba mejor conformado que la bicolor y lamentó que no se haya clasificado al cuarto Mundial de forma consecutiva.

“No conocíamos mucho de Haití, ellos entrenaron en Francia, pero igual eso no es excusa. Nos esforzamos y dimos todo, hay que aceptar la voluntad de Dios, quizá Haití tenía jugadores de mayor recorrido que nosotros”.

Eso sí, Valladares deja en claro que esto no es un fracaso para él pues en su momento ha demostrado la capacidad al haber llevado a Honduras a tres Mundiales de la categoría.

“La palabra fracaso en el ámbito deportivo no hay que nombrarla. Fracaso en cuando una persona no intenta y nosotros asumimos retos, no podemos hablar que esto es un fracaso. Competimos en un partido importante donde no logramos la clasificación, de las últimas cuatro veces, en tres fuimos al Mundial y perdimos una”.

Y abonó: “Porque ahorita no se clasificó no vamos a decir que soy un fracasado, esa palabra para mí no existe. Hay que rendir informe y sabemos que el fútbol es de resultados, sabemos que hemos hecho un trabajo aceptable y bueno, en esta selección no teníamos un jugador referente en su equipo. No me meto en situaciones contractuales, mire en el 2015 a mí me buscó la selección de Nicaragua, yo desistí porque tenía un compromiso con Honduras y lo cumplí”.

En cuanto a seguir con la Selección Sub-17, el técnico nacional dejó todo en manos de la Fenafuth y mostró sus ganas de seguir trabajando en selecciones menores.

“Yo estoy preparado para cualquier reto que se pueda venir y no me voy a achicar ante ninguna oferta. Me siento bien y si me toca seguir en la federacion, lo haré con mucho gusto”.