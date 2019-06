Oficial: Carlos Tábora fue separado de la Selección Sub-20 de Honduras

Tal y como ya se rumuraba Diario Diez pudo confirmar que el estratega catracho Carlos Tábora fue separado de la Selección Sub-20 de Honduras junto a gran parte de su cuerpo técnico.



Tras quedar eliminado de la fase de grupos del Mundial Sub-20 de Polonia tras perder los tres encuentros ante Nueva Zelanda, Uruguay y Noruega los directivos tomaron la decisión de finalizar el contrato del técnico hondureño.

La derrota 12-0 de la Bicolor ante Noruega en el último juego fue doloroso para el país que llevó a decidir a los federativos en tomar cartas en el asunto.



Los otros que no seguirán en la Selección son: José Barahona preparador de portero y Luis Giribaldi preparador físico. El asistente técnico José Romero es el único que no fue separado de la Bicolor.

La Selección Sub-20 de Honduras mostró una mala cara en el Mundial de Polonia.





Tábora durante su gestión en la Federación logró dos medallas de oro centroamericanas en el 2013 en Costa Rica y 2017 en Managua, además primer lugar en Uncaf en Panamá 2016, primer lugar en Sub-15 en Islas Caimán, segundo lugar en Sub-23 en Estados Unidos 2015, segundo lugar en Costa Rica para clasificar a Corea del Sur y segundo lugar en Barranquilla con la Sub-21.

Carlos Tábora estuvo en la Federación en el 2013, después regresó en agosto del 2015 y fue hasta junio del 2019 que ha sido despedido. Días anteriores ya se había confirmado que el técnico José Valladares fue separado de la Selección Sub-17 de Honduras tras no lograr la clasificación al Mundial de Brasil.