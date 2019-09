Jonathan Rubio explica por qué no le cortaron el pelo tras su debut con Honduras

Luego del partido que la Selección de Honduras venció 4-0 a Puerto Rico en el amistoso en el estado Nacional de Tegucigalpa por la fecha FIFA de septiembre, varios jugadores aparecieron rapados este viernes como parte de un ritual para los debutantes.

Sin embargo Jonathan Rubio, uno de los que se estrenó, no apareció con su cabellera corta y al llegar a su natal San Pedro Sula explicó las razones.

“Ja, ja, ja. Estamos intentando que no me corten el pelo, vamos a ver si nos podemos librar, ya vamos a hablar de eso con el grupo, seguro que me tocará”, comenzó diciendo el ariete entre risas

Pero Rubio cree que finalmente no se salvará ya que son reglas internas del combinado catracho, por cada jugador que debuta le cortan el pelo.

“Si son las reglas internas que hay, pues ni modo, claro que lo voy a hacer” finalizó

Rubio fue uno de los jugadores con mejor rendimiento con la Selección, aparte de dar asistencias anotó el tercer gol.