Este miércoles se conoce convocatoria de Honduras para juegos ante Martinica y Trinidad

Este miércoles, el entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito Machado, revelará la convocatoria oficial del equipo nacional para encarar los partidos de Liga de Naciones de Concacaf frente a Martinica y Trinidad.

La conferencia de prensa donde dará el listado será a las 11 de la mañana en el Chalet de la Cervecería Hondureña. Allí Coito comparecerá ante los medios de comunicación que tienen muchas interrogantes con respecto a la convocatoria.

Se ha conocido públicamente por medio de los clubes que los futbolistas Rigoberto Rivas del Reggina de Italia y Bryan Róchez del Nacional de Madeira de Portugal, están en la lista. Esta puede tener algunas sorpresas, pues se adelantó que el llamado será amplio.

El entrenador Fabián Coito ya tiene una base y no hará muchos cambios en la convocatoria de Honduras.

Hay jugadores que han levantado su nivel y podrían volver a vestir la elástica patria, como el caso de Mario Martínez, volante zurdo del Marathón que está haciendo un gran torneo con los verdes que marchan de escolta del líder Olimpia. Otra novedad es la del goleador del campeonato Apertura, Juan Ramón Mejía, quien suma 17 unidades con Real de Minas.

SERÁ UN NÚMERO AMPLIO DE LLAMADOS

Miguel Falero, asistente técnico de Coito, comentó que la lista será amplia, pues el grupo se dividirá en dos partes para los encuentros, pues se llevará un número reducido a Martinica donde se enfrentará un partido que no tiene muchos matices de competencia, pues el resultado no alterará la posición en la tabla y no sirve para sumar en el ranking FIFA porque los caribeños no están afiliados al máximo organismo del fútbol mundial.

Una parte de ese plantel de futbolistas que no viaje se quedará trabajando en San Pedro Sula con uno de los asistentes para encarar el decisivo compromiso frente a Trinidad y Tobago del 17 de noviembre. Este compromiso sí suma puntos en el ranking y es clave para mantener el quinto puesto que se tiene ahora en Concacaf para encarar el hexoganal eliminatorio rumbo a Qatar.

Se ha confirmado también la baja del volante del Olimpia, Jorge Álvarez, quien sufrió una lesión en la rodilla en el clásico frente a Motagua y estará dos semanas de baja. Luego el resto del plantel está en óptimas condiciones.

POSIBLE CONVOCATORIA

PORTEROS: Luis “Buba” López (Real España), Rafael Zúniga (Platense) y Harold Fonseca (Olimpia).

DEFENSAS: Maynor Figueroa (Dyanamo EUA), Henry Figueroa (Alajuelense CR), Denil Maldonado (Motagua), Marcelo Pereira (Motagua), Felix Crisanto (Motagua), Emilio Izaguirre (Motagua), Ever Alvarado (Olimpia) y Danilo Tobías (Real España).

MEDIOCAMPISTAS: Bryan Acosta (FC Dallas EUA), Carlos Pineda (Olimpia), Alex López (Alajuelense CR), Bryan Moya (Zulia VEN), Edwin Solani Solano (Marathón), Mario Martínez (Marathón), Rigoberto Rivas (Reggina ITA) y Jonathan Rubio (Tondela POR).

DELANTEROS: Alberth Elis (Dynamo EUA), Douglas Martínez (Real Monarchs EUA), Bryan Róchez (Nacional POR), Jorge Benguché (Olimpia) y Juan Ramón Mejía (Real de Minas).

PARTIDOS

Martinica vs Honduras

Día: Jueves 14 de noviembre

Hora: 7.00 pm

Estadio: Pierre Aliker

Honduras vs Trinidad y Tobago

Día: Domingo 19 de noviembre

Hora: 7.00 pm

Estadio: Metropolitano