El Nacional confirma convocatoria de Bryan Róchez a la Selección de Honduras

Seguir a @kelvincoelloHN

El Nacional de Madeira confirmó la convocatoria de Bryan Róchez para los partidos de Liga de Naciones que tendrá la Selección de Honduras el 14 y 17 de noviembre frente a Martinica (visita) y Trinidad & Tobago (San Pedro Sula).

El delantero quien estuvo en los pasados encuentros con la Selección de Honduras, habló de lo lindo que significa para él vestir la camisa de la H y espera poder concretar el sueño de llegar al Mundial de Qatar 2022.

Leer. LAS CARAS NUEVAS QUE TENDRÁ LA SELECCIÓN

“Una de las cosas de venir aquí fue que sabía que estaría en la Selección Nacional; sabía que si me quedaba en la MLS no iba a tener la oportunidad de volver a la Bicolor a pesar de estrenarme muy joven en la Selección. Por eso me vine para tener oportunidad de ser visto”, confiesa.

NO ERA LLAMADO A PESAR DE ESTAR ANOTANDO

Róchez dice que es bonito vestir la camisa de Honduras. “En el primer año aquí en Portugal a pesar de las actuaciones que tuve no fui llamado, pero en esta época con entrenador nuevo he tenido esa oportunidad. Estuve en los anteriores dos juegos, fueron mis primeros minutos iniciales. Ya clasificamos (a la siguiente fase de la Nations League) gracias a Dios y el entrenador quiere ver caras nuevas”, explica.

Leer: RIGOBERTO RIVAS DEL REGGINA TAMBIÉN ES LLAMADO

Y sigue: “Ahora lo que viene es prepararnos para las eliminatorias en el hexagonal de Concacaf clasificatorio para el Mundial de Qatar y siempre es bonito representar a mi país y me voy a sentir muy cómodo representar a mi país”, afirmó el delantero hondureño”.

El sueño que tiene Bryan es jugar el Mundial 2022. “Ese es mi sueño; jugar el Mundial. En el pasado de Brasil 2014 el entrenador dejó siete jugadores por afuera y otro tuviera un problema y a pesar de tener 20 años estaba listo, no se me dio esa oportunidad. Mi sueño es ir a un Mundial; ya fui a un Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda y quiero volver a vivir esa experiencia en la mayor”.