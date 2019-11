Convocatoria de Honduras tendrá nuevas caras y descartados por inactividad

Este miércoles o jueves el profesor Fabián Coito presentará la convocatoria de la Selección Nacional para los juegos de Liga de Naciones ante Martinica y Trinidad y Tobago.

El domingo la Bicolor se concentrará y viajará el 12 a Martinica en vuelo chárter, el encuentro será el jueves en suelo caribeño. En esta convocatoria habrá varios descartes, algunos de ellos ya conocidos como Romell Quioto.

Otras piezas que no estarán son Michaell Chirinos y Luis Garrido. Sobre este tema habló Miguel Falero, asistente técnico de la Bicolor.

“Chirinos había estado un poco complicado con el tema de actuaciones. Nosotros tenemos como regla tratar de ser lo más justo posible con los jugadores que están compitiendo en buen nivel. Es difícil poder justificar una citación cuando el jugador no compite, cuando uno no es titular en sus equipos y no tiene los minutos necesarios para asegurarase una citación y se hace difícil”, inició contando Falero.

Y agregó: “Por suerte la parte física de la selección con el profesor Urrutia le ha dado trabajos especiales a varios jugadores. Te puedo nombrar a Elis que está desde la semana pasada trabajando en Marathón y otros que buscan no perder el ritmo”.

Acerca de Luis Garrido, que no será llamado por no estar en competencia, afirmó: “Es lo que te decía, es sumamente difícil poder justifcar una convocatoria cuando no tiene ritmo. Nosotros para no alejarlo tratamos de tenerlo el microciclo pasado pero la selección no es para entrenar jugadores”.

Falero también mencionó que se verá a nuevos jugadores en esta convocatoria pues se aumentará el grupo ya que una parte viajará a Martinica y otros se quedarán en suelo nacional trabajando.

“El cuerpo técnico ha estado de cerca con la Sub-18 que ha estado trabajando Arnold Cruz. Me han llamado la atención los Meléndez del Vida, este muchacho de apellido Ramírez que tiene 18 años y es lateral izquierdo del Marathón, Juan Ramón Mejía si mantiene su capacidad goleadora puede estar”.

En torno a la planificación para el viaje a Trinidad, Falero explicó: “En esta convocatoria se va a aumentar el número para viajar con un grupo a Martinica y otro grupo quedarse trabajando aquí para estar más frescos ante Trinidad y Tobago”, cerró.