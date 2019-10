Fabián Coito: "No deben castigar tanto a Antony Lozano, él se está consolidando”

Fabián Coito ha marcado su camino y tiene muy claro los objetivos que se ha fijado desde que asumió como técnico de la Selección Nacional de Honduras (21 de febrero de 2019). En estos ocho meses hemos aprendido mucho de su manejo, primero como persona y luego como entrenador.

Es un tipo amante del orden, la honestidad y el respeto, sus códigos que guarda bajo la manga y que son innegociables. En ese sentido, llegar puntual a una cita es algo habitual para él.

Estamos en el hotel Intercontinental de Tegucigalpa. El seleccionador nacional llegó muy sonriente, acompañado por Edwin Banegas, el jefe de prensa de la Fenafuth y de la Selección Nacional. Ya casi caía la tarde en la capital (faltaban 10 minutos para arribar a las 5:00 pm).

El cielo nublado advertía que podía llover un poco, pero no fue así. Estaba fresco, muy agradable para sentarse en el área de la piscina del lujoso hotel capitalino, donde comenzamos a platicar de fútbol y de la vida, algo que he experimentado personalmente, se puede hacer por horas y horas con el profesor Coito.

El uruguayo es un gran conversador, educado, prudente, además de ser un tipo intelectual en todo sentido. En esta primera parte de la entrevista exclusiva que nos concedió, platicamos sobre lo que viene para Honduras, el proceso de preparación, oportunidades de mejora para la Bicolor y de casos muy puntuales como los de Romell Quioto y Antony Lozano, de quien aclaró finamente la solicitud que hizo de no estar en la convocatoria del mes de noviembre y además, defenderlo de las duras críticas que recibe de una buena parte de la afición hondureña.



Usted le dijo hace unos años a un colega uruguayo, esta cita que me llamó la atención: "Un buen grupo da muchas mayores oportunidades de obtener buenos resultados" ¿Tiene en Honduras un gran grupo de futbolistas?

Ahí me refería a la parte humana, a la forma de vincularse, más que lo deportivo por dos razones. Una porque me parece esencial que el rendimiento de una organización no solo depende de las personas sino que de la manera en la que se vinculen para lograr el éxito. Mucho más en un equipo de fútbol, porque el tiempo que tenemos para preparar un partido es muy corto. El tiempo que tiene un entrenador para impactar en el jugador, antes de juego es casi nada. Debe ser con cosas muy puntuales, por lo tanto ya tienen que haber cosas incorporadas en el equipo desde el punto de vista futbolístico, desde el compromiso, la forma de vincularse, el sentido de pertenencia. Si existe eso, tenemos un terreno ganado importante. Eso es lo que me preocupa intentar lograrlo, vamos por buen camino, lo siento así, eso se irá consolidando con experiencias, partidos, resultados deportivos. De ahí es que cada vez que nos juntemos, sepamos cómo funcionará.

¿Qué es lo que más le cuesta aprender al futbolista hondureño?

En Uruguay y creo que en todo el mundo, hay una frase que dice: “se juega como se vive”. Por tanto no se puede disociar al futbolista de esa persona que juega al fútbol. Esa persona pertenece a una forma de vida, a una cultura, una idiosincrasia, y entonces yo te diría que lo que más nos cuesta como equipo es el orden. Veía videos de la Selección previo a mi llegada y logré identificar que lo que faltaba era orden. Ahora estamos tratando de mejorar y llevarlo hacia adelante.





¿Cuánto influye el nivel de educación para que el futbolista logre desarrollar ideas en una cancha?

Yo creo que bastante, pero te voy a decir algo, es algo que no es patrimonio de Honduras, en el mundo. De hecho, por ejemplo en la Sub 23 he encontrado futbolistas con un nivel de educación importante, bilingües, estudiantes y eso está muy bueno. Es que aparte de que te acompañe como futbolista un nivel educativo, es algo que es parte de tu vida, es tu forma de vivir, si vos interpretas lo que querés jugar, cómo querés vivir, qué es el fútbol para vos, te va ayudar a tomar mejores decisiones dentro y fuera del campo.



¿Qué cosas no le perdona usted a un jugador?

Un mal comportamiento dentro del campo, si obedece a decisiones equivocados, me parece que todos necesitamos una segunda oportunidad, lo que pasa es que a nivel de selecciones, de equipo, también hay que darle espacio a los que lo hacen mejor, de repente cometés un error y te toca ir a la final a esperar una nueva posibilidad. Yo no sé si hay algo que diga, esto no lo perdono, no me creo tampoco una persona que esté para juzgar a nadie. Yo siempre les pido honestidad, transparencia, respeto, compromiso y adhesión a la idea nuestra, como siempre he dicho, son cosas innegociables, El otro día leí algo en un libro que me pareció muy buena, una vez estudiaron a un montón de entrenadores con éxito, querían saber qué características comunes tenían, pero eran diferentes, solo había una cosa, que eran auténticos y eso me parece una características importantes de las personas.



El otro día usted mencionó que se reuniría con Romell Quioto, hoy, ya lo hizo ¿cómo está la situación de este futbolista?

Hemos hablado por teléfono, yo estoy un poco al tanto y a la espera de ver su futuro deportivo, está en función de eso su participación o no de la Selección Nacional. Si él vuelve integrarse a un plantel, a competir estará. Tiene buena edad, experiencia, buenas condiciones, lo que pasa es que indudablemente hay que decirlas, pero hay que demostrarles, y ese es el próximo paso que debe dar Romell.



Él dijo que su ausencia en la Selección era un baño de humildad, pero yo en televisión le sugería que una cosa era decir algo y lo otro eran las acciones.

Es que debe demostrarlo con acciones, pero hay que aclarar, lo de Romell obedece a un tema futbolístico, él no está compitiendo, no le podemos pedir cosas para que las lleve adelante, porque eso solo lo logrará con la competencia. Aparte este caso es un ejemplo para los demás compañeros. Es importante estar en buenas condiciones. Acá no hay nada comprado ni nada para siempre. Para recuperarlo debe comenzar a competir y que en esa competencia muestre madurez, crecimiento, porque en la Selección indudablemente, ellos deben venir, jugar, tener buen rendimiento, obtener buenos resultados, pero en un país futbolero como este, ellos deben dar un mensaje: de disciplina, orden, trabajo, de grupo, de equipo. La imagen del jugador de selección nacional, es muy fuerte.



Hablando de la competencia que deben tener los jugadores, está el caso del resto de los jugadores que participan en la MLS, que no están en competencia ¿qué hará con ellos, serán convocados todos para noviembre?

Me preocupa por su estado, pero en ese sentido debemos atacar esta fecha FIFA de noviembre, porque cuando nosotros volvamos a competir el próximo año, ellos ya estarán activos en sus equipos, pero puntualmente noviembre sí, nos hemos encargado de averiguar cómo siguen su preparación, tomaron unos días de descanso, pero ya se han ido incorporando a algún trabajo para llegar bien a noviembre.



¿Estarán todos los de la MLS en noviembre?

Seguramente sí, estarán.



Hay un caso especial en nuestro fútbol: Jerry Bengtson, quedó fuera en el proceso pasado por actos de indisciplina. La gente pregunta sobre él específicamente ¿Tiene informes sobre eso, es por esa razón que no es considerado en su proyecto?

Sí, me han informado algo. Pero de ninguna manera porque todos los casos, como este, obedecen a muchos factores y varios de ellos ya no están: formas de manejarse, estilos, personas, por lo tanto no se pueden achacar cosas que pasaron en otras situaciones. Su ausencia es por un tema meramente deportivo.



¿Qué faceta como técnico, utiliza más con los jugadores hondureños?

Un buen relacionamiento, la autenticidad, el nivel de percepción del futbolista en todo el mundo está bien desarrollado y me gusta que esos rasgos que perciban sean esos.



Hace algunos días le escuché hablar de Carlos Pineda, dijo que era un futbolista que desde su posición, tiene todo para destacar ¿tiene más jugadores con esas condiciones, que le llenen?

A mí, no me gusta individualizar porque se puede ser un poco injusto, pero claro que hay futbolistas que me han dejado muy satisfechos, en el rendimiento, su crecimiento y en la forma de encarar esta profesión.





Usted tiene mucho pulso, mucho tacto con los jóvenes. ¿Cuáles de los chicos que ha llevado a la Selección o de los que ha visto, los ve que brillarán y darán un salto pronto al exterior?

Hay un gran potencial en Honduras. Siempre lo dije desde que llegué y lo mantengo, acá hay una trilogía de cosas que el fútbol hondureño debe adjuntar: capacidad de los entrenadores, infraestructura y competencia a nivel de juveniles, si no, vamos a seguir teniendo potencial, pero el talento, que no solo es jugar bien a la pelota, se desarrolla a través de la exigencia. Cuando el talento no se desarrolla, el trabajo lo supera.



David Suazo, un jugador emblemático en la Selección, dijo que nuestros futbolistas no deberían estar viendo la MLS como su principal salto al extranjero, sin embargo tenemos unos 10 en esa Liga. ¿Cuál es su visión al respecto?

Primero que estoy 100 % de acuerdo con esa afirmación. Yo siempre les digo, pero no por subestimar a la MLS, sino porque hay ligas que son muy competitivas a las cuales se puede acceder y hay que plantearlo como objetivo, y eso forma parte del entrenador, cuando ellos lo tengan como un gran objetivo, como un futuro posible y no solo con el conformismo de moverte a una Liga que es buena en lo económico, que te asegurará ciertas cosas y que no te exijan mucho. Repito, la exigencia para el talento es la menor manera para desarrollar.



¿En qué estado estamos hoy, como Selección Nacional?

Creo que para lo que yo quiero como proyecto, estamos aún en comienzo, incorporando cosas, transformándonos en una selección fuerte, que tenga una gran actitud y cuando digo actitud es que tenga una respuesta frente a las situaciones que nos presente el juego y la exigencia, que pueda enfrentar situaciones adversas, que sepa lo que queremos en el campo, saber que debemos prepararnos para enfrentar a todo. Esa actitud se está imponiendo con esta transparencia, este mensaje, esta forma de ser. A mí, me gustan los jóvenes, pero sé que la experiencia es importante porque en ciertos momentos solo la experiencia de lleva hacia adelante.



¿Esta Selección hoy por hoy está para dar guerra en el hexagonal a rivales como México y Estados Unidos o estamos verdes?

Si hoy iniciara la hexagonal la preparación hubiera sido diferente, seguro hubiese sido más exigente porque teníamos que acelerar los procesos, yo pienso que vamos de acuerdo a lo que nos imponiendo el calendario. En principio lo que corresponde es consolidarnos como equipo e intentar asegurar ese lugar en la hexagonal. Si lo logramos, tenemos todo un semestre, para trabajar con dos fechas FIFA en medio, para preparar esa hexagonal, llegaremos en buenas condiciones.



El caso de Antony Lozano profesor, él manifestó en España que había hablado con usted para no estar en las fechas de noviembre con la Selección y seguir consolidándose con el Cádiz ¿Es así?

Yo no quiero que quede como que Antony no quiere ser convocado. El hondureño debe valorar más al propio hondureño, no lo deben castigar tanto. No quiero que se mal interprete, él se está consolidando en una liga como la segunda división española, esa consolidación viene de su permanencia en el club. Nosotros en estos momentos podemos darnos el lujo de prescindir de Antony Lozano, para en un futuro encontrar en él, un jugador crecido y consolidado. Es una apuesta en común, de algo del club, de él, de sus entrenadores, entonces no quiero que quede como que él no quiere venir, porque en definitiva es una decisión del entrenador y yo podría decir de manera antipática que el que manda soy yo y listo, pero no es así. A mí, me parece que todavía podemos dar opciones a futbolistas, después Antony tendrá que competir, porque los que están jugando y lo hacen bien, hay que hacer fila.



¿Usted está contento con lo que está haciendo ahora?

Por supuesto y en una liga importante, eso sin duda le abrirá puertas a él y a otros futbolistas.